Руските банки рязко ускориха затварянето на физически клонове през 2025 г., затваряйки около 1700 офиса в цялата страна. Случващото се продължава и тази година, съобщава прокремълският всекидневник "Известия", позовавайки се на данни на Централната банка.

Цифрата - 3,6 пъти повече от 2024 г. - е сред най-високите, регистрирани от 2019 г. насам, и най-голямата от 2021 г. насам, когато бяха затворени малко над 1700 клона. В резултат на това общият брой на банковите офиси спадна до около 22 300 в началото на 2026 г., в сравнение с приблизително 30 000 преди седем години.

Източник: Снимка: iStock by Getty Images

Сбербанк е отговорна за най-големия дял от затварянията, затваряйки над 900 офиса през 2025 г., почти два пъти повече отколкото през 2024 г. Държавният кредитор играе централна роля в осигуряването на достъп до финансови услуги в отдалечени региони.

Увеличението на затварянията отразява усилията на банките да пренасочат клиентите си към дистанционни услуги, за да намалят разходите и да подобрят рентабилността, съобщи пресслужбата на Централната банка пред "Известия".

В същото време регулаторът подчерта, че банките трябва да осигурят алтернативни "физически" точки на обслужване, когато офисите са затворени в малки градове и селски райони, където честите прекъсвания на интернет връзката са затруднили достъпа до онлайн банкови услуги.

Санкциите, наложени на повечето руски банки, също усложниха достъпа до дигитални услуги, често изисквайки от клиентите да посещават клонове лично, за да инсталират приложения или да възстановят функционалността, отбеляза Централната банка. Клиентите най-често посещават клонове, за да получават банкови карти, да получават лични консултации и да събират хартиени документи, съобщиха от Банка Санкт Петербург.

"По-сложни транзакции като заявления за ипотека, както и големи тегления на пари в брой, обикновено изискват физическо посещение", коментира пред "Известия" Иван Беляев, ръководител на отдела за продукти на дребно в "Новиком".

"Клоновете също играят нарастваща роля в усилията за борба с измамите. Все по-често се изисква от клиентите да се явяват лично, за да премахнат ограниченията по сметки, да разрешат проблеми, свързани с така наречените бази данни "dropper" и да си възвърнат достъпа до мобилни приложения", обясни пред "Известия" Алла Храпунова, куратор на платформата за защита на потребителите "Мошеловка".

Подозрителните преводи могат да бъдат блокирани до два дни и клиентите се молят да дойдат в клон с паспорт, ако дистанционното потвърждение не успее, каза Игор Расторгуев, старши анализатор в AMarket. В бъдеще броят на банковите клонове в Русия може да намалее още два до два пъти и половина през следващите пет години, достигайки 11 000-12 000 в цялата страна, каза Наталия Милчакова, старши анализатор във Freedom Finance Global.

Тя посочи по-нататъшната дигитализация, приемането на изкуствен интелект и планираното стартиране на дигиталната рубла през есента на 2026 г. като ключови двигатели. Пълното оттегляне от физическите клонове обаче е малко вероятно, като се очаква големите банки да запазят офисите си там, където търсенето остава силно, особено в малките градове и селските райони, допълва експертът.