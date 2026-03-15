Позицията на жените на капиталовите пазари става все по-сериозна, показва доклад на New York Life Investment Management. Според него 49% от компаниите, създадени през миналата година, са основани от жени.

Това е близо 70-процентно увеличение спрямо данните от 2019 година, когато едва 10 трилиона долара (или 31% от богатството в САЩ) са контролирани от жени. През 2023 година сумата е нараснала до 18 трилиона или 34% дял, като прогнозите са до 2030 г. да достигне 34 трилиона долара (38%) в САЩ и 11,4 трилиона в ЕС.

Причините за увеличаващото се влияние на жените инвеститори се групират в няколко категории. Социалните включват по-голямата финансова автономност, породена от по-късното сключване на брак и по-високия процент разводи. Икономическите са свързани с високото ниво на образование сред пола, увеличаващия се достъп до високоплатени работни места и продължаващия растеж на средните доходи. Демографските фактори засягат по-ниската средна възраст на съпругите и по-дългата средна продължителност на живота, а културните - промяната в нагласите за ролята на жените в управлението на техните финанси.

Според проучване на McKinsey сред 13 хиляди инвеститори една трета от всички финансови активи на дребно в Европа и САЩ са контролирани от жени и се очаква този дял да нарасне до 45% до 2030 г.

Докладът показва още, че жените предпочитат премерения и предпазлив подход към инвестирането, който дава приоритет на дългосрочната финансова сигурност.

Интересното е, че процентът на жените, които търсят финансови съветници, се е увеличил значително, като в Европа достига 76. Едновременно с това по-малък брой респонденти споделят, че са уверени в познанията си в тази област. Положителното от този екстремен спад (от 56,5% през 2019 г. до 16,3% през 2023 г.) е, че все по-голяма част от запитаните търсят обучения в сферата.

Наблюдава се честа смяна на финансовите консултанти, като процентът и в това отношение се увеличава. Като основни причини са посочени липса на ползотворна комуникация (39%) и лична връзка (32%). Това показва, че добрите професионални резултати не са достатъчни за жените в сектора, а се търси установяване на доверие и прозрачност.

От консултантската компания McKinsey дават няколко съвета към бизнеса за по-ефективна работа с жени инвеститори:

Сформиране на екипи, които да достигат по-ефективно до инвеститорите - наемане на ново поколение жени консултанти, които да работят заедно с професионалисти с опит;

Обучение на консултанти за изграждане на връзка и задържане на клиентите - задълбочаване на темите на разговор (от разпределяне на бюджета в инвестиции);

Възприемане на омъжените жени като равностойни партньори при взимането на финансови решения за домакинствата;

Разработване на диференциран и адаптивен подход на работа.

Бюрото за преброяване на населението на САЩ разглежда и равнопоставеността при заплатите на мъжете и жените. Според резултатите през 2022 г. жените са печелили приблизително 84 цента за всеки долар, спечелен от мъжете. Впечатление прави, че съотношението продължава да намалява, което индикира за положителни резултати в усилията за справяне с проблема.

До голяма степен това се дължи на увеличаващите се възможности за заемане на по-високи длъжности. Днес именно жени ръководят едни от най-успешните и предпочитани сред инвеститорите компании на пазара като General Motors (Мери Бара), S&P Global (Мартина Чунг), Ralph Lauren (Анджела Арендс), Macy's (Барби Камерън) и Gap Inc. (Катрина О'Конъл), пише още Yahoo Finance.

Тези изследвания показват, че ролята на жените в управлението на световното богатство ще продължи да се увеличава през това десетилетие, което кара консултантските компании да предприемат нов подход и да създадат иновативни стратегии за работа и инвестиране.