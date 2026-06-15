През последните няколко години криптопазарът премина през няколко различни фази. Първо беше биткойн историята. След това дойде ерата на Ethereum и смарт договорите. После инвеститорите откриха NFT-тата, DeFi протоколите и мемекойн манията.

Днес обаче изглежда започва нов цикъл, в който основният въпрос вече не е коя криптовалута е най-популярна, а коя блокчейн инфраструктура ще успее да обслужва реалните приложения на дигиталната икономика.

Именно тук започва историята на Solana!

Пазарът продължава да възприема Solana като високорисков конкурент на Ethereum. В известна степен това е разбираемо. Само преди няколко години мрежата страдаше от чести прекъсвания, технически проблеми и сериозни съмнения относно дългосрочната си устойчивост. След фалита на FTX през 2022 г. мнозина дори предричаха края на екосистемата. Тогава SOL се търгуваше под 10 долара, а голяма част от инвеститорите смятаха проекта за практически приключен.

Днес ситуацията изглежда напълно различна. Solana не само оцеля, но успя да се превърне в една от най-активно използваните блокчейн мрежи в света. Дневният брой транзакции вече многократно превишава този на повечето конкурентни Layer-1 вериги. Обемите при децентрализираните борси продължават да растат, активността при стейбълкойните достига рекордни нива, а все повече разработчици изграждат приложения директно върху мрежата.

Точно това е причината някои анализатори да започват да разглеждат Solana не като криптовалута, а като инфраструктурен актив. Това е много важна разлика.

Когато инвеститорите купуват мемекойн, те купуват внимание. Когато купуват биткойн, те купуват дигитална оскъдност. Когато купуват Solana, те купуват експозиция към икономическата активност, която протича върху самата мрежа.

Колкото повече транзакции, приложения, потребители и финансови услуги се изграждат върху Solana, толкова по-ценна става инфраструктурата. Тук се появява и най-интересният аргумент за потенциалното подценяване на актива.

Докато повечето инвеститори са фокусирани върху краткосрочните движения на цената, под повърхността се случват процеси, които могат да променят фундаментално оценката на мрежата. Стейбълкойните например се превръщат в един от най-бързо растящите сегменти в криптоиндустрията.

Все повече разплащания, международни преводи и финансови услуги започват да използват блокчейн инфраструктура. Ако този процес продължи, победителите вероятно няма да бъдат единствено емитентите на стейбълкойни, а и мрежите, върху които те функционират.

Solana е сред основните кандидати да спечели именно от тази тенденция.

Допълнителен фактор е институционалният капитал. През последните години биткойн ETF-ите промениха изцяло криптопазара. За първи път големи пенсионни фондове, банки и институционални инвеститори получиха лесен достъп до дигиталните активи. Следващият логичен въпрос е кои активи могат да бъдат следващите кандидати за подобна институционална интеграция.

Все по-често сред споменаваните имена е именно Solana.

Не е случайно, че дори най-оптимистичните AI модели започват да включват ETF сценарий в своите оценки. ChatGPT например посочва диапазон между 300 и 600 долара при благоприятен сценарий, основан на институционално приемане, ETF търсене и успешни технологични подобрения като Firedancer и Alpenglow. Grok също допуска сценарий от 300 до 500 долара при продължаващ растеж на екосистемата.

Разбира се, подобни прогнози трябва да се разглеждат внимателно. Историята на криптопазара е изпълнена с прекалено оптимистични очаквания. Самият факт, че изкуственият интелект прогнозира определена цена, не означава, че тя ще бъде достигната.

По-интересно е друго. Дори по-консервативните модели не предвиждат структурен срив на мрежата. Това подсказва, че дебатът около Solana постепенно се измества. Преди няколко години въпросът беше дали проектът ще оцелее. Днес въпросът е колко голяма може да стане екосистемата.

Разбира се, рисковете остават значителни!

Ethereum продължава да доминира голяма част от криптоинфраструктурата. Layer-2 решенията като Arbitrum, Base и Optimism намаляват транзакционните разходи и подобряват мащабируемостта. Освен това нови конкуренти като Sui и Aptos агресивно привличат разработчици и капитал.

Следващата таблица показва основните конкурентни предимства и рискове пред Solana:

Фактор Потенциално положително влияние Потенциален риск ETF приемане Нов институционален капитал Регулаторни забавяния Firedancer По-висока надеждност Технологични проблеми Стейбълкойни Повече транзакции Конкуренция от други вериги DeFi растеж По-висока активност Цикличност на криптопазара Разработчици Разширяване на екосистемата Изтичане към конкуренти

Най-интересната част от инвестиционната теза обаче остава оценката.

Пазарът често има навика да оценява бъдещето чрез миналото. Много инвеститори все още помнят прекъсванията на мрежата и драмата около FTX. Те продължават да гледат на Solana през призмата на старите проблеми. Междувременно фундаменталната картина се променя.

Това не означава, че Solana непременно ще достигне 500 или 600 долара. Подобни сценарии изискват много благоприятни условия. Но означава, че потенциалната асиметрия може да е по-голяма, отколкото пазарът предполага.

Всъщност най-голямата възможност пред Solana може да няма нищо общо с криптоспекулацията. Ако блокчейн индустрията навлезе в следващата фаза на реално използване - плащания, токенизирани активи, DePIN мрежи, дигитална идентичност и финансови услуги - тогава победителите вероятно ще бъдат платформите, които могат да обработват огромен обем от транзакции бързо и евтино.

Точно това е сегментът, в който Solana изглежда най-силна. Пазарът все още я разглежда като алтернатива на Ethereum.

Възможно е след няколко години инвеститорите да започнат да я разглеждат като нещо съвсем различно - като една от основните инфраструктури на следващото поколение интернет икономика.

И ако това се случи, сегашните оценки може да изглеждат много по-разумни, отколкото изглеждат днес.

Източник: iStock

Сезонността също започва да работи в полза на Solana

Фундаменталната история около Solana става все по-интересна, но има и още един фактор, който инвеститорите често подценяват - сезонността.

Данните от Alex Finance Seasonal Scanner показват, че юни исторически е един от най-слабите месеци за актива. Средната доходност за периода е отрицателна (-0.9%), а едва 29% от наблюдаваните юни месеци завършват на положителна територия. С други думи, статистическият вятър обикновено духа срещу притежателите на SOL през второто тримесечие.

Интересното е, че именно тази слабост изглежда вече е изиграла ролята си през настоящата година. До момента Solana е загубила приблизително 16.6% през юни, което е над 17 пъти по-голям спад от историческата средна стойност за месеца. Според скенера това означава, че негативният сезонен модел е до голяма степен реализиран, а традиционният насрещен вятър постепенно отслабва.

Това е важно, защото след най-слабия сезонен период идва исторически най-силният.

Юли е единственият месец в статистиката на скенера със 100% успеваемост. Средната доходност за месеца достига впечатляващите 27.1%, като няма нито една отрицателна година в използваната извадка. Това не означава, че подобна доходност е гарантирана и през 2026 г., но показва колко различна е историческата картина между края на второто и началото на третото тримесечие.

Още по-впечатляващ става сигналът при разглеждане на по-дълъг хоризонт. Периодът между юли и септември показва средна историческа доходност от близо 97.5% при успеваемост от 83%. Именно това е една от най-силните сезонни конфигурации, които Alex Scanner идентифицира в момента сред големите криптоактиви.

Разбира се, сезонността сама по себе си никога не е достатъчна причина за инвестиционно решение. Историята показва вероятности, а не гаранции. Но когато силна сезонност започне да съвпада с подобряващи се фундаментални фактори като потенциални ETF-и, институционален интерес, растеж на стейбълкойните и ключови технологични подобрения като Firedancer и Alpenglow, комбинацията става значително по-интересна.

Точно това прави текущата ситуация при Solana толкова необичайна. Пазарът продължава да бъде фокусиран върху рисковете и конкуренцията от Ethereum, Sui и Aptos, докато едновременно с това фундаменталната картина се подобрява, а исторически най-силният сезонен прозорец тепърва предстои.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.