Обемът на търсене на крипто в САЩ достигна едногодишно дъно. Спад се наблюдава и в Европа. Специфичният за Биткойн интерес към търсенето на криптовалути в Google в средата на май 2026 г. падна под нивата, наблюдавани по време на мечия пазар 2022-2023 г., когато BTC се търгуваше близо до $16 000. Междувременно сривът на FTX унищожи доверието на дребно, пише Crypto.news.

Текущата цена на Биткойн е между $74 000 и $80 000, все още исторически повишена и приблизително 4-5 пъти по-висока от дъното на мечия пазар за 2022 г.

Разривът между ценовото действие (институционално подкрепено, исторически високо) и вниманието на дребно (по-ниско, отколкото по време на мечия пазар) е една от най-интересните структурно динамики в криптовалутите, откакто класът активи стана годен за инвестиране.

Индексът на крипто страха и алчността достигна 5 през февруари 2026 г., съответствайки на историческото най-ниско ниво по време на срива на Terra-LUNA през 2022 г. Спот биткойн ETF отчитат изходящи потоци на стойност 2,26 милиарда долара през последните две седмици. Стан Дръкенмилър публично продаде по-голямата част от своите Биткойн притежания през май, заявявайки, че активът "не е успял да действа като хедж".

Корпоративното закупуване е спаднало с приблизително 80 процента на месечна база според данните на Bitfinex. Дефицитът на внимание на дребно е реален и количествено определен. Въпросът е какво всъщност означава това.

Историческият модел (пикове на търсенето при върхове на цените, спадове при дъна на цените) не отговаря на текущото състояние. Множество конкуриращи се интерпретации се състезават, за да обяснят разминаването: капитулация, зрялост на пазара, завъртане на дребно към акции на AI, структурна промяна към институционално управлявана динамика или смърт на четиригодишния цикъл.

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Какво всъщност показват данните?

Данните на Google Trends за интереса към търсенето на криптовалута предоставят една от най-чистите налични мерки за широко внимание на дребно към крипто. Конкретните числа заслужават пряко внимание, тъй като рамките на заглавията понякога скриват какво всъщност се измерва. Google Trends измерва интереса при търсене по нормализирана скала от 0 до 100, където 100 представлява пиковият обем на търсене за даден термин в рамките на периода на анализ, а 0 представлява минималният.

Цифрите не измерват абсолютния обем на търсене, а по-скоро относителния интерес във времето. Отчитане от 30 не означава "30 процента" от който и да е абсолютен показател. Това означава, че текущият интерес при търсене е 30 процента от пиковия интерес в анализирания период от време. Глобалното четене за "крипто" достигна 30 от 100 през февруари 2026 г. и се движи между 26-32 до май 2026 г. Пиковата референтна точка беше август 2025 г., когато терминът достигна 100. Това представлява приблизително 70-пунктов спад от пиковите до текущите нива.

Специфичното за САЩ показание спадна до 26 в края на 2025 г., съответствайки на едногодишно дъно. Годишното дъно достигна 24 в началото на 2026 г. Специфичният за Биткойн интерес при търсене разказва подобна, но по-впечатляваща история. В средата на май 2026 г. търсенията в Google за "Биткойн" в световен мащаб паднаха под нивата, регистрирани по време на мечия пазар 2022-2023 г., когато биткойн се търгуваше около $16 000, а по-широкият пазар беше във фаза на структурно изтегляне след колапса на FTX.

Актуалната напоследък цена на BTC е между $74 000 и $80 000, няколко пъти по-ниска от мечите пазарни дъна. Моделът на интереса към търсенето предполага, че сега пазарът е в по-дълбоко откъсване от търговията на дребно, отколкото по време на действителния мечи пазар.

Регионалната разбивка добавя важен контекст. Държавите, показващи относително силен постоянен интерес, включват Нигерия, Нидерландия, Сингапур и различни части от Югоизточна Азия. Големите развити пазари, сред които Съединените щати, Обединеното кралство, Германия, Япония и Австралия, показват значително по-мека ангажираност.

Регионалният модел предполага, че крипто интересът е раздвоен географски. Пазари, в които крипто има практическа полза (парични преводи, хеджиране на валута в нестабилни икономики, релси за плащания в региони с недостатъчен банков капацитет), продължават да проявяват интерес.

Пазарите, в които криптовалутите са предимно спекулативно средство за търговците на дребно, показват намаляващ интерес, тъй като динамиката на спекулациите се променя.