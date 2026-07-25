Кафемашините с капсули губят почва - както в офиса, така и у дома. Потребителите преминават към "по-малко, но по-качествено" кафе, за да се справят с рязкото поскъпване на любимата си напитка, и това засилва търсенето на цели кафени зърна и машини тип "bean-to-cup" (т.нар кафе автомати).

Това е "най-значимата тенденция" в сектора според Джузепе Лавaца, председател на борда на едноименната легендарна фамилна компания, който сподели наблюденията си пред Financial Times.

По думите му хората търсят зърна и вероятно искат да пресъздадат у дома усещането за кафене - дори ако това означава да пият малко по-малко, но по-добро кафе.

Зърната изместват капсулите

Продажбите на цели кафени зърна във Великобритания са нараснали с 20,3% по обем през май на годишна база - далеч над ръста от 2,8% за целия сегмент кафе за домашна консумация, по данни на Nielsen. В стойностно изражение продажбите на кафе на зърна са скочили с 36,8%, а тези на машини bean-to-cup - с 33,5%.

Зад обрата стоят четири години сътресения на пазара. Лошите климатични условия и по-слабите реколти изстреляха цените на арабика и робуста до рекордни нива през 2025 г., принуждавайки производителите многократно да вдигат цените си.

Само за последната година до май цената на кафето за домашна употреба във Великобритания е нараснала с още 6,3%.

Трендът не се ограничава до Острова - продажбите на зърна по стойност са се увеличили с 35% във Франция, 33% в Италия и 31,2% в Германия за същия период. Германия, най-големият пазар за консумация на кафе в Европа, е най-напреднала - там зърната вече изпреварват традиционното мляно кафе като дял от пазара.

Всъщност става дума за тенденция, ускорена по време на пандемията, когато затварянето на кафенетата и работата от дома накараха домакинствата да инвестират повече в техника за кафе. Устойчивият ръст на продажбите както на кафе на зърна, така и на машини показва, че навикът се е запазил и след завръщането на хората в офисите и заведенията.

В САЩ промяната е по-плавна - продажбите в сегмента са се увеличили с 3,2% за 52-те седмици до 27 юни, докато продажбите на капсули са спаднали с 4,9%, а на мляно кафе - с 3,9%.

Възможни нови поскъпвания

Въпреки че фючърсите на арабика и робуста са се отдръпнали от миналогодишните върхове, Лавaца смята, че пазарът остава прекалено нестабилен, за да се обмисля намаление на цените на дребно. По думите му вероятността за ново повишение на ценовите листи не е изчезнала напълно.

Секторът се нуждае от поне две силни реколти от Бразилия и Виетнам, за да попълни изчерпаните запаси, а неочаквани дъждове вече забавиха бразилската реколта, докато слани, "Ел Ниньо" и други климатични фактори продължават да заплашват доставките.

Земеделските производители, добавя той, са в по-стабилно финансово положение след години на високи цени и могат да отложат продажбите си, докато преработвателите купуват предпазливо, залагайки на бъдещ спад.

Капсулите губят темпо

Самата Lavazza се опитва да защити позициите си в капсулния сегмент, докато обемите в САЩ намаляват, обяви Лавaца. Той обаче вече гледа в друга посока. Компанията ще пусне на пазара във Великобритания през септември новия продукт Tablì - компресирано кафе без пластмасова или алуминиева обвивка.

Форматът остава за еднократна употреба и изисква специална машина, но според Lavazza елиминира проблемите с отпадъците и рециклирането, характерни за конвенционалните капсули. Или както обобщи анонимен познавач на пазара, цитиран от Financial Times: "Капсулата приключи. Това е нова отправна точка."