Източник: iStock

Живeeм в динaмични вpeмeнa, a eжeднeвиeтo e изпълнeнo c пpoмeни и пpeдизвиĸaтeлcтвa. Зaтoвa днec, пoвeчe oт вcяĸoгa, глacът нa бизнeca имa cвoятa ĸлючoвa poля.

Имeннo c тaзи цeл, cпeциaлнaтa пopeдицa "Лидepи нa мнeниe" нa Моnеу.bg дaвa cцeнa нa вoдeщитe ceĸтopи и ĸoмпaнии в бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa. Πpoeĸтът ce гpaди въpxy aвтeнтичнocт и зaдълбoчeн пoглeд oтвътpe - c ĸлючoви дaнни, eĸcпepтни aнaлизи и лични иcтopии нa xopaтa, ĸoитo фopмиpaт пaзapa.

"Лидepи нa мнeниe" oтивa дopи пo-дaлeч, ĸaтo пoĸaзвa мнoгoлиĸaтa poля нa бизнeca - ĸaтo paбoтoдaтeл, инoвaтop и нocитeл нa oтгoвopнocт ĸъм oбщecтвoтo, фopмиpaйĸи бъдeщeтo нa cтpaнaтa ни.

Застрахователната индустрия представлява ключов компонент от българския пазар на финансови услуги, като осигурява управление на рискове, финансова стабилност и защита. Затова и второто специално издание на проекта "Лидери на мнение" е посветено на нея.

Застраховането означава гаранция за сигурност, а ролята на застраховането за икономическата стабилност на страната увеличава своята тежест от година на година. По данни на Асоциацията на българските застрахователи през 2025 г. пазарът отчита устойчив растеж. На този фон премийният приход нараства с около 20% на годишна база, а изплатените обезщетения - с приблизително 25%. Цифрите са ясна индикация за нарастващия интерес към застрахователните продукти както от страна на крайните клиен ти, така и от бизнеса.

Макар автомобилното застраховане да продължава да заема близо 80% от пазарния дял (по данни на Комисията за финансов надзор), структурата на пазара с бавни, но постоянни стъпки се променя. Повишава се трайно интересът към имуществено, здравно и животозастраховане. Отчетлив е ръстът при обезщетенията по застраховки срещу пожар и природни бедствия в отговор на климатичните рискове. На този фон обаче още по-важна е очертаващата се тенденция за постепенна промяна в начина на мислене на българския клиент и дълбокото му осъзнаване за необходимостта от застраховка.

Дигитализацията се утвърждава като ключова тенденция в развитието на сектора, отговаряща на нарастващото търсене на по-бързи, леснодостъпни и навременни услуги. И нещо повече - тя се превръща в мотор за продажби на места, които досега не са имали лесен достъп до застрахователни полици.

Все по-широкото използване на онлайн платформи, автоматизирани процеси и изкуствен интелект подобрява ефективността и потребителското изживяване. Това обаче не обезсилва ролята на човешкия фактор, а напротив - поставя ролята на експерта в центъра на услугата, точно до клиента.