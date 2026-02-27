Глобалният пазар на криптовалути може да получи голям пазарен тласък и то още през втората половина на тази година, съобщават световните медии, цитирайки изявление на американската банка JPMorgan Chase & Co. Благоприятни условия за развитието на цените на криптовалутите ще бъде предстоящото приемане на американски проектозакон за структурата на крипто пазара.

"Ако този закон бъде приет, той ще промени структурата на целия крипто пазар. Той ще осигури регулаторна яснота, ще сложи край на регулирането чрез правоприлагане, ще насърчи токенизацията и ще улесни по-голямото институционално участие", съобщават експертите от банката банката, цитирани от Bloomberg.

Какво представлява законът, известен като Clarity Act?

Законът, известен като Clarity Act, беше приет от Камарата на представителите в САЩ. Той е част от по-широките усилия в Конгреса за създаване на всеобхватна регулаторна рамка за цифровите активи.

Източник: БГНЕС

Законопроектът обаче се движи по-бавно в Сената заради разногласия около опитите да се адресират някои пропуски във вече приетия Genius Act. Това е първият подобен проект за закон, който създава федерална рамка за емитиране на стейбълкойни.

Сериозно препятствие е дали на платформи за крипто търговия като Coinbase Global, трябва да бъде разрешено да плащат на потребителите възнаграждения за притежаване на стейбълкойни. От банките казват, че позволяването на компаниите ефективно да изплащат доходност по стейбълкойните на клиентите би могло да отклони пари от депозити с по-ниска доходност и да представлява риск за финансовата стабилност.

В момента представители на криптоиндустрията и на класическите финансови институции провеждат срещи в търсене на компромис.