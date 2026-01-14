USDT се превръща във финансова спасителна линия за Венецуела на фона на тежките санкции за страната, съобщава WSJ. Криптовалутите, обвързани с долара, вече се превърнаха в ключова част от финансовата система на Венецуела и това не е експеримент, а е необходимост.

В основата на тази трансформация стои именно Tether и неговият токен USDT. Това, което на глобално ниво започна като търговски инструмент, във Венецуела еволюира във функционален заместител на сринатите банкови канали и обезценяващата се национална валута.

Зависимостта на Венецуела от стабилни монети се оформи в условията на продължителна изолация. С нарастването на санкциите достъпът до международни банки се сви, което направи традиционните разплащания в долари все по-неработещи.

Източник: iStock

За да поддържа притока на приходи от петрол, държавният производител Petróleos de Venezuela пренасочи платежните потоци извън класическата финансова система. Купувачите плащаха чрез посредници, които в крайна сметка конвертираха средствата в USDT, заобикаляйки блокираните кореспондентски банки. Това, което започна като импровизация, постепенно се превърна в стандартна практика.

Това, което отличава венецуелския случай, е начинът, по който този механизъм излезе извън рамките на държавните финанси. Докато инфлацията разяждаше боливара, а физическите щатски долари ставаха все по-дефицитни, същите дигитални долари, използвани в петролната търговия, започнаха да навлизат в ежедневния икономически живот.

Днес USDT масово се използва за парични преводи, неформални възнаграждения, спестявания и peer-to-peer плащания. За много домакинства той предлага нещо, което местните банки вече не могат, стабилна покупателна способност.

Тази промяна не беше водена от идеология или доверие в институциите, а от чиста практичност. Предишните опити за създаване на държавна криптовалута се провалиха, защото гражданите не им вярваха. Стабилните монети успяха именно защото вярата не беше необходима, достатъчни бяха смартфон и достъп до интернет.

Според експертите Венецуела отразява по-широк модел, наблюдаван в икономики, където валутите се обезценяват бавно, а не рухват внезапно. В такива условия дигиталните долари не заместват парите с един драматичен акт, а тихо запълват празнини, докато не станат незаменими.

Правният натиск около президента Николас Мадуро отново насочи вниманието към тези финансови потоци. Транзакции, свързани със санкционирани субекти, се наблюдават все по-внимателно, а Tether заявява, че сътрудничи на властите чрез замразяване на портфейли, когато това се изисква по закон.

На този фон инфлацията остава висока, доверието в институциите е крехко, а достъпът до традиционни долари е ограничен. Дори при евентуална промяна на политическата среда, навиците и инфраструктурата, изградени около стабилните монети, трудно биха се разградили бързо.