Икономиката на Венецуела ще нарасне с 9% за 2025 г. и с "поне 7%" през 2026 г., обяви президентът Николас Мадуро на заседание на Националния съвет за произведствена икономика.

"Прогнозира се икономически растеж от 9% за 2025 г. и показателят е в съответствие с прогнозата на Централната банка на Венецуела. Прогнозата за 2026 г. е, че икономиката на страната ще продължи да расте, като се очаква реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) да бъде поне 7%", каза Мадуро по телевизия VTV.

Припомняме, че според различни прогнози, ръста на БВП за 2025 г. на втората в света икономика - тази на Китай - се очаква да бъде не повече от 5%.

По думите на президента на страната, петролният сектор на Венецуела е нараснал с 18,6% през 2025 г. в сравнение с миналата година и това развитие става със "собствени сили", без големи чуждестранни инвестиции. А нефтохимическият сектор е нараснал за година с 4%.

"През следващата година ще се стремим към ръст на добива на петрол с поне 15%. Това са минимални, реалистични цели", добави държавният глава.

Венецуелският лидер отбелязва също, разширението на участието на чуждестранни компании в нови петролни договори - които вече са 22, "споразумения за участие и производство", а през 2026 г. се очаква да достигнат 35 броя.

Политикът отбелязва специално и растежа на рудодобивната индустрия, включително удвояване на добива на злато и на въглища, както и рекордното увеличение на износа на желязна руда.