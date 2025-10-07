Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на Китай за 2025 г. до 4,8%. Финансовата институция повиши и прогнозата си за икономическия растеж на голяма част от Източна Азия и Тихоокеанския регион, но предупреди за забавяне на растежа през следващата година - заради ниското потребителско и бизнес доверие и слабите нови поръчки за износ.

В новия си доклад "Икономически перспективи за Източна Азия и Тихоокеанския регион", банката също така прогнозира БВП на Китай да нарасне с 4,2% през 2026 г.

В предишния се доклад от месец април тази година, очакванията на СБ бяха за по-слаб растеж на китайската икономика - с 4% през тази и следващата година. Това означава на практика, че Световната банка е повишила прогнозата си за ръста на БВП на Китай за тази година с 20% спрямо предходната прогноза, а за следващата година - с 5%.

"Растежът в Китай, който е с втората по големина икономика в света, се очаква да се забави през следващата година поради очакваното забавяне на растежа на износа и вероятното намаляване на фискалните стимули на фона на нарастващия държавен дълг, както и продължаващото структурно забавяне", посочи банката в прогнозата си за 2026 г.

СБ посочи като причини за очаквания по-слаб икономически импулс догодина, по-високите търговски мита, повишената несигурност на световната икономическа политика и по-бавния глобален растеж.

Данните за септември показаха, че производството на предприятията и продажбите "на дребно" в Китай са регистрирали най-слабия си растеж от близо година, което заедно с други показатели, предполага, че икономиката на страната все още е далеч от силен растеж.

От Световната банка също така очакват, БВП на останалата част от Източна Азия и Тихоокеанския регион да нарасне с 4,4% през 2025 г. (увеличение с 0,2 процентни пункта спрямо априлската прогноза), а за следващата година прогнозата се запазва на 4,5%.