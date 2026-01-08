Американската армия публикува първите изображения на ранен прототип на танка от следващо поколение M1E3. Прототипът беше представен на 6 януари по време на подготовката за автомобилното изложение в Детройт, като армията потвърди, че изпитванията ще започнат през следващите месеци

"Горди сме да обявим завършването на първия ранен прототип M1E3 - авангарден технологичен демонстратор, проектиран да революционизира бойното поле", се казва в публикацията на армията в социалните мрежи.

Прототипът е произведен от компанията Roush и включва поуките от по-ранни дейности за намаляване на риска.

Според The War Zone публикуваните изображения показват дизайн, който се различава значително от демонстратора AbramsX на General Dynamics Land Systems, представен през 2022 година. Куполът на M1E3 изглежда подобен на този на съществуващите варианти M1, но може би с малко по-нисък профил. Забележителен е и изпъкналият сензорен прозорец вляво от оръдието, който не се среща при други танкове Abrams.

Основното оръдие изглежда подобно, ако не идентично външно, на 120-милиметровото M256, което се монтира на настоящите M1. Defense Blog отбелязва, че шасито е претърпяло видима реконфигурация, като включва нови външни сензорни модули, разположени около корпуса. Присъствието на тези сензори показва изпитване на усъвършенствана технология за ситуационна осведоменост.

Армията потвърди намерението си да добави автоматична система за зареждане, което ще позволи намаляване на екипажа от четирима на трима души. Тези промени ще помогнат за съкращаване на конструкцията и намаляване на теглото. Най-новият вариант M1A2 SEPv3 тежи около 78 тона, докато целта за M1E3 е 60 тона.

M1E3 ще има нова хибридна задвижваща система, която според главния технолог на армията д-р Алекс Милър ще бъде с около 40 процента по-икономична в сравнение с газовата турбина на настоящите танкове. "Ще бъде хибридна, но не изцяло електрическа, защото няма къде да се зарежда", обясни Милър пред The War Zone.

Важна характеристика ще бъде по-интегрираната активна система за защита, както и подобрена защита срещу дронове и модерни противотанкови системи. Прототипът, показан в Детройт, представлява най-обширната преработка на семейството Abrams от неговото въвеждане в началото на 80-те години на миналия век.

M1E3 се появява в момент, в който дроновете над бойните полета на Украйна поставят под сериозна въпросителна смисълът от бронирани машини, управлявани от хора. Затова и танкът има много да доказва както пред американското военно командване, така и пред потенциалните експортни клиенти.