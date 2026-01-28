Американската армия ще разгърне четири прототипа на своя наследник на М1А1 Abrams в реален танков взвод още това лято - цели пет години по-рано от първоначално планираното, обяви началникът на Генералния щаб на армията генерал Ранди Джордж.

Новият М1Е3, който миналата седмица направи дебют на автосалона в Детройт, представлява радикална промяна в начина, по който Пентагонът разработва въоръжение.

Според Breaking Defense, причината за ускорената времева рамка не е, че танковете ще бъдат напълно готови толкова по-рано, а че армията в синхрон с по-широка инициатива на Пентагона не иска да чака всички изисквания да бъдат изпълнени, преди да позволи на войниците да тестват оборудването в полеви условия.

"Когато доставчик дойде и каже: "Имам нещо по-добро за активна защита, по-добър двигател, по-лека трансмисия", войниците могат просто да го включат. "Предишната система беше изградена на принципа "Не прави нищо, докато не отстраниш всеки възможен риск". Мисля, че трябва да приемем различен подход... в противен случай ще е 2031 г. и няма смисъл да го правим.", обясни Джордж пред репортери в Детройт.

Именно 2031 г. беше първоначалната целева дата за предаване на прототипите на войниците.

Освен новия подход към тестване, главният технологичен директор Алекс Милър заяви пред Breaking Defense, че армията успя да ускори графика за М1Е3 благодарение на нов модел на придобиване, наречен "екипи от екипи" - подход, при който няма един водещ изпълнител, а множество доставчици работят заедно, като повечето от тях са нетрадиционни, търговски компании.

"Исторически, ако искахме нещо, отивахме при основен изпълнител и всичко под него беше черна кутия. Те нямаха стимул за иновации", обясни Милър. Сега армията използва търговско мислене и практики, което позволява непрекъснат цикъл от промени и актуализации.

Defense One съобщава, че вместо да се фокусира върху физическия танк, армията се концентрира върху цифровата инфраструктура и софтуера, а след това "увива танк около тях". Всички камери, противодронни системи и въоръжение ще еволюират въз основа на най-добрите налични търговски технологии.

Самият танк е изграден от налични на пазара части: двигател Caterpillar, трансмисия SAPA, кокпит от състезателния производител Roush с бродирани седалки Recaro. Според полковник Райън Хауъл, мениджър на проекта, луксозните седалки могат да бъдат произведени на "10% от цената - с бродерията".

М1Е3 е най-големият проект, разработен по новия модел за непрекъснато усъвършенстване на армията, който отхвърля изключителни, специализирани системи, отнемащи десетилетия за разработка. Defense News съобщава, че танкът ще бъде с 25% по-лек от сегашния 70-тонен Abrams, отчасти благодарение на екипаж от трима души вместо четирима и автоматичен зареждач.

Хибридно-електрическият двигател намалява изискванията за гориво с 50%, като според Джордж танкът достига максимална скорост около 65 колометра в час. "Не става за спринт на 400 метра, но може да неутрализира цел на 400 метра за една десета от секундата", отбеляза генералът.

Танкът ще използва изкуствен интелект сред "набор от AI инструменти за дигитално инженерство" за по-бърза интеграция на технологии. Управлението прилича на контролер за видеоигри - конкретно устройство на Fanatec, компания, проектираща симулатори за Формула 1.

Армията е похарчила около 75 млн. долара за изследване, разработка, софтуерна архитектура и първите производствени модели - драстично по-малко от обичайното. В бюджета за тази година е поискала над 700 млн. долара за разширяване на работата, като Джордж се надява да повтори успеха с предстоящата замяна на М2 Bradley.