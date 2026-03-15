Представете си опашка от стотици хора, която се вие пред лъскавата централа на технологичен гигант. Не чакат за нов iPhone, нито за автограф от поп звезда. В Шънджън, южния технологичен хъб на Китай, близо 1000 души - от пенсионирани космически инженери и студенти до домакини, чакаха миналия петък пред офисите на Tencent. Целта им? Да получат безплатна помощ от инженерите на компанията при инсталирането на OpenClaw.

AI агентната платформа, която на Запад предизвиква повдигнати вежди и дебати за поверителността в Сената, в Китай се превърна в национален феномен, наречен "отглеждане на омар" - заради талисмана на OpenClaw.

Джарвис за масите

OpenClaw (известен преди като Clawdbot) не е просто поредният чатбот, който ви пише есета за средновековната история. Това е "автономен агент" - софтуер, който всъщност върши неща на вашия компютър.

Резервира полети, управлява имейли, пише код и организира календари. Създаден от австрийския програмист Петер Щайнбергер (и превърнал се в повод OpenAI да го наемат), софтуерът обещава на всеки потребител личен "Джарвис" - дигиталния асистент на Тони Старк от "Железния човек".

"С него се чувствам така, сякаш имам виртуален персонал, който върши задачите вместо мен", казва пред South China Morning Post Марк Янг, дизайнер от Шанхай.

Ентусиазмът е толкова голям, че в социалните мрежи вече процъфтява пазар на черно: инсталатори предлагат услугите си за суми от десетки до стотици юани, а някои по-предприемчиви "майстори" са спечелили до 260 000 юана ($36 000) само за няколко дни, отбелязва Business Insider.

Човекът-компания: Да изпратиш 600 честитки за 4 минути

В центъра на тази мания са хората, които виждат в OpenClaw инструмент за оцеляване в претоварената и свръхконкурентна китайска икономика.

Ветеранът предприемач Фу Шън създава базиран на OpenClaw агент на име Sanwan, докато се възстановява от ски инцидент. За 14 дни софтуерът се научава да изпраща новогодишни поздрави до 600 приятели за 4 минути и да публикува постове в социалните мрежи, генериращи милиони гледания, докато създателят му спи.

"Когато работя с хора, никой не действа веднага. Със Sanwan няма нужда да планираш или да чакаш - промените стават моментално при команда", споделя Фу Шън, цитиран от South China Morning Post. Това ражда феномена на "компаниите от един човек", където софтуерът замества цели отдели.

Истината обаче е, че все още няма достатъчно примери за устойчиво успешна имплементация на OpenClaw в Китай.

Държавата дава пари, регулаторите вдигат жълт картон

Докато Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia, нарича OpenClaw "вероятно най-важната софтуерна премиера изобщо", китайските власти играят странна двойна игра.

От една страна, Пекин официално подкрепи AI агентите в годишния работен доклад на правителството. Местните власти в Шънджън, Уси и Хефей буквално засипват разработчиците с пари. В района Лонгганг (Шенжен) се предлагат субсидии до 2 милиона юана ($290 050) за проекти в екосистемата на OpenClaw, а в Уси сумата достига 5 милиона юана за индустриални приложения, предава Reuters.

Предлагат се дори безплатни жилища и офиси за млади таланти.

Тук логиката е свързана с това, че Китай прави гигантски инвестиции за AI инфраструктура и за разработката на икономични модели с отворен код. OpenClaw използва многократно повече токени от стандартните инструменти с изкуствен интелект - затова и Tencent, които предлагат платен достъп до AI системите, инсталират безплатно на потребителските устройства софтуера, който се възползва от услугите им.

От друга страна обаче, регулаторите са нервни. Министерството на промишлеността и информационните технологии (MIIT) предупреди, че OpenClaw изисква твърде голям контрол над компютърните системи, което създава рискове от кибератаки и изтичане на данни. Това вече го видяхме на живо на Запад.

В крайна сметка властите се намесиха. Правителствените органи и държавните предприятия, включително най-големите банки в Китай, са получили предупреждения да не инсталират OpenClaw на офисните си устройства. За определени служители в държавните банки и правителствени агенции забраната се отнася и за личните телефони, свързани с корпоративни мрежи, а според лице, запознато с въпроса, забраната се отнася и за семействата на военнослужещите, пише Bloomberg.

Иронията е пълна: докато едната ръка на държавата подписва чекове за милиони за развитието на технологията, другата издава предупреждения за националната сигурност.

Hello China Tech отбелязва в свой материал, че когато ByteDance (компанията зад TikTok) в края на миналата година е пуснал концептуално подобен на OpenClaw автономен асистент за смартфони, регулаторната реакция е била бърза и категорична, докато сега твърде дълго беше амбивалентна.

Между продуктивността и параноята

Вълната в Китай е толкова мощна, че акциите на компании, свързани с AI агенти, като UCloud Technology и Hangzhou Shunwang, скочиха с над 9% в понеделник, изпреварвайки индекса CSI 300, пише Bloomberg.

Облачните гиганти ByteDance и Alibaba също се включиха в надпреварата, предлагайки готови облачни решения за OpenClaw, за да "успокоят" притесненията за сигурността.

Но въпросът остава - дали "отглеждането на омари" е пътят към невиждана производителност, или е доброволно предаване на ключовете от дигиталния ни живот на алгоритми с неясен произход? На Запад регулаторният страх често задушава иновацията, докато в Китай иновацията често изпреварва здравия разум.

Както отбелязва инвестиционният стратег Анна Ву пред Bloomberg, трябва да видим реални числа на използване, а не просто статистика на изтеглянията.

Защото накрая, колкото и да е умен един "омар", той все пак се нуждае от човек, който да знае какво иска да постигне - и кога да дръпне шалтера, ако се окаже, че целият сюжет е просто много шум за нищо.