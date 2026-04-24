Китайският стартъп DeepSeek пусна предварителна версия на дългоочаквания си модел V4 — година след като R1 разтресе световните технологични пазари. Новият модел обещава по-добри способности за разсъждение и изпълнение на агентни задачи, но голямата новина е в хардуера, на който работи: вместо Nvidia, той разчита на китайски чипове.

Китайският технологичен гигант Huawei обяви бързо, че цялата му линия процесори Ascend поддържа V4, а DeepSeek потвърди, че е валидирал ключови техники на ефективност върху тях.

Анализаторът Уей Сун от Counterpoint Research посочи, че за разлика от R1, обучен на хардуер на Nvidia, V4 работи на местни чипове от Huawei и Cambricon. "Това позволява изграждането и внедряването на AI системи без разчитане единствено на Nvidia, което е причината V4 в крайна сметка да има дори по-голямо въздействие от R1", каза Сун.

За Nvidia това е сериозен удар. Компанията е изключена от китайския пазар на чипове за изкуствен интелект заради геополитическите търкания между Вашингтон и Пекин и не е изпратила нито един H200 чип до китайски купувач, въпреки че производството на процесорите е подновено и поръчките са налице.

Администрацията на Тръмп е одобрила продажбите, но разногласията относно условията блокират доставките. Изпълнителният директор Дженсън Хуанг е казал, че китайският пазар за AI инфраструктура струва 50 милиарда долара годишно и расте с 50% на година — анализатори от KeyBanc изчисляват, че само тази година Китай би купил около 1,5 милиона H200 чипа за приходи от около 30 милиарда долара. Засега тази сума е нула.

Пазарите реагират по-хладно

V4 едва ли ще доведе до същата истерия на Уолстрийт като R1, смятат анализаторите. "R1 шокира пазарите, защото никой не очакваше китайски модел да се конкурира на това ниво. V4 е просто продължение на вече установена тенденция, а тенденциите не правят заглавия по начина, по който шоковете го правят", обясни Иван Су, старши анализатор в Morningstar.

Пазарът вече е осмислил реалността, че китайският AI е конкурентен и по-евтин от американските алтернативи — съответно реакцията е по-умерена.

В Хонконг акциите на Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) поскъпнаха с около 10%, а Hua Hong Semiconductor — с 15%, тъй като инвеститорите залагат на нарастващото търсене на изчислителна мощ. Обратно, акциите на AI приложения потънаха: MiniMax и Zhipu AI отстъпиха с около 9%, а Manycore Tech — с около 9%.

"Моделът на DeepSeek е силно ефективен, което кара търсенето на инференс да расте бързо. Това подкрепя акциите на чипове и хардуер, защото компаниите все още трябва да инвестират в GPU-та или Ascend чипове на Huawei, за да пускат тези модели в мащаб", коментира Дики Уонг от Usmart Securities.

Верни на отворения код

Подобно на предишните си версии, V4 е с отворен код — стратегия, която DeepSeek използва съзнателно, за да компенсира ограничения достъп до най-мощните чипове и да ускори масовото внедряване. DeepSeek твърдят, че новият модел притежава най-добрите агентни способности за програмиране сред моделите с отворен код и постига "световно ниво" в задачите с разсъждения, макар да изостава от лидери като Gemini на Google.

Компанията обаче остава под натиск. Anthropic и OpenAI я обвиниха в незаконно извличане на способности от техните модели, а Белият дом говори за "индустриален мащаб" на подобни практики от страна на чужди субекти.

Дали V4 ще разтърси пазарите така, както го направи R1, предстои да се види. Но едно вече е ясно: Китай строи AI стратегията си без Nvidia — и го прави с все по-голяма увереност.