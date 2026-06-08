Глобалната икономика трябва да се откаже от всякакви очаквания за връщане към дългосрочна стабилност и вместо това да изгради икономики, способни да издържат на все по-чести кризи, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред Bloomberg.

"Притеснявам се, че все още не сме напълно осъзнали, че светът ще бъде такъв", каза Георгиева. "Няма да стигнем до място, където шоковете ще изчезнат."

Предупреждението е резултат от поредица от тежки сътресения, които през последните години подложиха на стрес тест световната икономика - от пандемията и войната в Украйна, през търговските войни и митата, до бушуващия конфликт в Близкия изток.

Приливната AI вълна

Една от най-силните позиции на Георгиева е свързана с изкуствения интелект. Тя описва навлизането на AI като "цунами на трудовия пазар" , което ще засегне около 60% от работните места в развитите икономики и близо 40% в световен мащаб.

Ръководителят на МВФ заяви, че светът не трябва да повтаря грешките на глобализацията, когато се сблъсква с проблеми, свързани с изкуствения интелект. Георгиева предупреди още, че неуспехът може да остави уязвимите групи на заден план и да се наблюдава нещо повече от просто икономическа криза.

Технологичният бум може да увеличи разликата между богати и бедни. Според нея светът е на крачка, в която малка група хора ще печелят много пари от иновациите, които внедряват, а всички други ще са в бедност.

Идва ли нова криза?

Априлската прогноза на МВФ предвижда забавяне на глобалния растеж до 3,1% през 2026 г. на фона на повишените цени на енергията и геополитическата несигурност, което е рязко отклонение от траекторията преди конфликта.

В самия доклад се отбелязва, че без негативните шокове глобалният растеж можеше да се ускори до 3,4% през 2026 г. Инфлацията за 2026 г. бе ревизирана нагоре до 4,4%.

Според Reuters влошената прогноза на фонда е повод за засилване на опасенията от глобална рецесия, в случай че кризата се задълбочи и цените за енергията останат трайно високи.

Федералният резерв на САЩ и Европейската централна банка са изправени пред класически стагфлационен сценарий. Икономическият растеж затихва, но инфлацията скача заради външни шокове.

Ако се вдигнат лихвите, за да се борят с инфлацията, ще задушат и без това слабия растеж на икономиките. Ако пък ги свалят, за да стимулират бизнеса, има риск инфлацията да излезе извън контрол.

Очаква се МВФ да публикува актуализирана оценка на глобалните икономически перспективи през юли. Предстоящата актуализация ще покаже дали световната икономика успява да удържи, или светът навлиза в ерата на дългосрочната нестабилност.