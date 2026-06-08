Южнокорейската агенция за развитие на иновативни малки модулни реактори (i-SMRDA) и турската ядрена компания Nuclean подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество в областта на малките модулни реактори (ММР), съобщава Анадолската агенция.
Целта е разработването и внедряването на тази технология в Турция "и в по-широкия регион".
Договорът предвижда съвместна работа по ММР проекти, оценка на бизнес възможностите и интегриране на турската индустрия в глобалната верига за доставки на модулни реактори. Страните залагат и на изграждане на устойчива екосистема в Турция.
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Амбициозни ядрени цели
Споразумението се вписва в мащабните енергийни планове на Анкара. Турското правителство си е поставило цел инсталираният ядрен капацитет на страната да достигне 20 000 MW до 50-те години. От тях поне 5000 MW са предвидени именно за малки модулни реактори.
Правителството е заложило и по-близка цел - 7,2 гигавата ядрен капацитет до 2035 г.
Строителството на първата турска атомна централа "Аккую" в провинция Мерсин продължава - очаква се първият блок да влезе в експлоатация тази година.
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Паралелно Анкара преговаря с няколко страни за втора и трета централа - в Синоп и Тракия. В сегмента на малките модулни реактори Турция вече е привлякла партньори от Южна Корея, Канада и САЩ, включително компанията TerraPower на Бил Гейтс.
Членът на борда на Nuclean Корай Тунджер посочи, че ММР ще бъдат ключов инструмент за постигане на заложените държавни цели, а вътрешният пазар в тази сфера се очаква да достигне около 30 млрд. долара.
Хан Гон Ким, президент на i-SMRDA, описа споразумението като важна крачка в разширяването на двустранното сътрудничество в ядрените технологии. Агенцията планира да завърши разработката на реактора i-SMR и да получи одобрение за стандартния дизайн до 2028 г., след което технологията да излезе на световния пазар през 30-те години.
Технология с плюсове и минуси
ММР са ядрени реактори с по-малки размери и мощност от конвенционалните, произвеждащи до 300 MW електроенергия при пик, срещу 1000 - 1700 MW за стандартните централи. Модулният им дизайн и производството им в заводски условия позволява внедряване в разнообразни условия - от обществени електропреносни мрежи до изолирани острови.
Сред ключовите предимства е по-краткото време за изграждане, което намалява натрупването на лихви и може да компенсира по-високата начална цена на киловат инсталирана мощност спрямо традиционните реактори. Зареждането с гориво е на по-големи интервали, което намалява логистичните разходи и времето без производство. Фабричното производство пък отваря потенциал за значително намаляване на разходите при мащабиране.
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Предизвикателствата обаче не са малко. ММР се сблъскват с много от същите структурни проблеми като конвенционалните реактори - дефицит на квалифицирана работна ръка, ограничения в доставките, обществено противопоставяне и нерешен въпрос с управлението на ядрените отпадъци, които според някои експерти са със значително по-висока радиоактивност в сравнение с тези от конвенционалните АЕЦ.
Технологията все още не е доказана в реални условия в западния свят и се нуждае от публично финансиране, за да привлече частни инвеститори.