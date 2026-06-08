Сложни и бюрократични процеси, продукти, които не отговарят на нуждите, бавно вземане на решения и липса на навременна комуникация - това е обратната връзка от предприемачите в България за предизвикателства, които имат в отношенията си с финансовия сектор. Стъпвайки на нея една банка решава да отговори на пазарните очаквания. Става дума за ПроКредит Банк - финансовата институция, която от самото си основаване се старае да е полезен партньор на малкия и средния бизнес у нас.

Отговор без аналог

На базата на клиентските очаквания ПроКредит Банк създава и нов продукт. От 18 май до 31 октомври 2026 г. всяка компания, която открие фирмена разплащателна сметка в ПроКредит Банк, получава комбинация от условия, каквато към момента не се предлага от нито една друга банка на пазара:

откриване на сметка без такса,

обслужване без такса за период от шест месеца от датата на откриване

и входящи и изходящи преводи в евро към получатели в България и в цялото Европейско икономическо пространство без такса в рамките на половин година.

Последното условие заслужава специално внимание. За бизнес, работещ с европейски партньори, доставчици или клиенти, това не е козметична отстъпка, а е съвсем реална икономия.

"Виждаме, че при микро и малките компании нуждата от подкрепа и от подадена ръка за развитие към момента е най-голяма. Кампанията ни дава именно това - стабилна основа, на която да се стъпи, без да се притесняват поне за 6 месеца", казват от банката.

Въпреки че новата кампания е отворена за абсолютно всички типове бизнес, очакванията са, че от нея в най-голяма степен ще се възползват компаниите от секторите на търговията и услугите. Тъй като тези бизнеси оперират с голям обем от ежедневни транзакции и често имат международни партньори, пълното премахване на таксите за преводи в евро (входящи и изходящи) без лимит на обема, представлява директна финансова оптимизация за тях.

Еволюция в очакванията на предприемачите

Само допреди няколко години динамиката на пазара е различна - компаниите се обръщат към банковия сектор с ясна нужда, най-често за конкретен кредит или откриване на разплащателна сметка. "Днес очакванията са значително по-широки - клиентите търсят цялостно партньорство и пакетно обслужване, което да покрива различни аспекти на бизнеса им - финансиране, разплащания, дигитални инструменти и консултиране", отбелязват още от ПроКредит Банк.

Кампанията на ПроКредит Банк не е изолиран маркетингов ход, а отражение на дългосрочна философия, базирана на споделения успех. В основата на стратегията на институцията стои разбирането, че за да бъде успешна самата банка, нейните клиенти трябва да имат устойчив и печеливш бизнес.

Източник: ПроКредит Банк

"Стремежът ни винаги е бил да бъдем катализатор за развитие на бизнес средата. Колкото повече компании работят с перспектива и успешно, толкова повече данъци и осигуровки се заплащат, отделят се средства за социално и личностно развитие", казват от ПроКредит Банк.

Банката поддържа кратък и максимално изчистен списък от продукти. Целта е сложните и бюрократични процедури да се избегнат и да се уважава времето на хората от компаниите.

Тази логика обяснява и защо ПроКредит Банк предпочита дългосрочните партньорства пред краткосрочните приходи от такси. "Бизнес моделът ни като институция винаги е бил изграден на база дългосрочност и качество на отношенията с клиентите, а не на максимизиране на печалбата", казва още от ПроКредит Банк.

Препоръката е най-силният канал

От ПроКредит Банк споделят, че най-силният им канал за привличане на нови клиенти остава препоръката от текущите партньори. Това е най-трудоемкият път, защото изисква абсолютно постоянство, изграждане на лоялност и доказване на компетентност всеки ден. То е и най-устойчивият обаче.

Когато клиентите са достатъчно доволни, те се ангажират с репутацията си. И именно затова новите клиенти не са просто число в отчета. "Искаме да провокираме новите клиенти да погледнат отвъд представата си за банкова институция като просто един финансиращ инструмент или "необходимото зло", казват от ПроКредит Банк.

"Тази кампания има за цел да покаже ПроКредит Банк с лицето, което вече изгражда 25 години на пазара - а именно това е "Банката на Бизнеса".