Едва ли са много хората у нас, които не са чували за фермата за люти продукти на семейството на Славена Родинова - Hot Farm. Производството на компанията се намира във варненското село Страшимирово, като там се отглеждат над 80 сорта люти чушки, сред които и най-лютите в света. Фирмата има изцяло затворен цикъл на производство - от семената до готовия продукт. През годините членовете на фамилията произвеждат продукцията си сами, имат собствено предприятие, не разчитат на никаква външна помощ и са типични представители на един успешен семеен бизнес.

С времето обаче той се разраства, а с него и нуждата от нови инвестиции и допълнително финансиране. В студиото на Money.bg Славена ни разказва, че техният бранд вече е извън пределите на България.

"Успяхме да навлезем на пазара на Съединените щати, което за люти продукти като нашите е нещо много вълнуващо. За мен това е като някаква невъзможна мечта, която се сбъдва. Вие знаете Мексико колко е близо до САЩ и ако тук в България лютото е нишов продукт, в САЩ не е така, защото там имаш сериозна конкуренция", казва Славена Родинова, която е изпълнителен директор на Hot Farm.

Източник: Личен архив

Нуждата от допълнително финансиране като "логична стъпка напред"

Дълго време семейството на Славена произвежда всичките си продукти на ръка. Когато бизнесът се разраства, идва нуждата и от първата по-голяма инвестиция. Тя се случва с помощта на ПроКредит Банк.

"Всъщност ние успяхме да запазим философията си и да продължим да се развиваме устойчиво, запазвайки качеството на продуктите, които правим, като това беше предизвикателство за нас. Стартирахме с философията да правим качествени продукти, които да са по домашни рецепти и в началото всичко се приготвяше много бутиково. В момента, в който вече се наложи да оптимизираме процесите и да вдигнем производствения си капацитет, тогава дойде и нуждата от инвестиция - преди това инвестирахме само собствени средства."

Източник: Личен архив

Младият предприемач подчертава, че определящо за нуждата от допълнително банково финансиране при нейното семейство е бил премереният риск.

"Когато дойде моментът, в който ние имаме нужда от допълнително финансиране, по-скоро то не беше, защото от това зависи бизнесът ни, а беше логичната стъпка напред."

Банката като добър бизнес партньор и с отношение към устойчивото развитие

Славена Родинова е категорична, че когато един бизнес търси с коя банка да си партнира, едно от ключовите неща за избора е отношението.

"В лицето на ПроКредит Банк не видяхме просто банка, която се интересува само от едни екселски таблици и цифри. Това, което нас ни спечели е, че видяхме едно много човешко отношение, хората искаха да опознаят продукта ни, питаха ни каква е философията на бизнеса ни и именно това ни впечатли и спечели.

С времето ние продължаваме да работим с тях именно защото за тях устойчивото развитие е много важно. Ние това го виждаме и за нас е по същия начин. И ние държим да имаме партньор, който да има същите философия и виждания, каквито самите ние имаме. Отделно от това, ПроКредит Банк е иновативна банка и доста по-различна от останалите, което ние харесваме", споделя ни Славена.

От Hot Farm вярват, че бизнесът им ще продължи да расте и да навлиза на все повече чуждестранни пазари. Компанията не спира да инвестира в ново и модерно оборудване, в повече автоматизация, но винаги запазвайки своето верую: "Когато имаш качествена суровина, имаш и по-качествен продукт." Същото е и с бизнес партньорите.

"Един растеж - адекватен, умерен, или по-сериозен, винаги трябва да се случва с помощта на партньори. Ние избрахме ПроКредит и ги възприемаме като бизнес партньор, а не като банка, която просто финансира нашите мечти и идеи", обобщава Славена Родинова.

А какви са нейните най-смели бизнес мечти? Hot Farm да се превърне в голям глобален бранд, разпознаваем по целия свят, в който семейната философия и отношение към клиентите си остават същите. След Европа и САЩ, компанията вече присъства и в Китай. Предстои навлизане и на японския пазар.

