Уолстрийт може да се насочи към една 2026-а година на т. нар. "блокбъстър IPO-та". А една компания, ръководена от Илон Мъск, може да е водеща в това отношение, пише Investopedia. Според съобщения, цитирани от световните медии, SpaceX на Мъск вече е получила предложения от инвестиционни банки, заинтересовани от консултации относно това, което би могло да бъде най-голямото първично публично предлагане в историята, съобщи и The Wall Street Journal.

Тази новина предшества съобщенията, че компанията за космически изследвания обмисля да стане публична от миналата седмица, когато Bloomberg заяви, че SpaceX се стреми към IPO в средата до края на 2026 г., което би набрало 30 милиарда долара и би оценило компанията на около 1,5 трилиона долара, сред най-големите компании в S&P 500.

Ако SpaceX постигне целите си за IPO, тя ще надмине Saudi Aramco, саудитската държавна петролна компания, като най-големия дебют в историята. Aramco набра около 29 милиарда долара, когато стана публична компания през 2019 г. Според съобщенията, SpaceX е в процес на закупуване на акции от вътрешни лица на цена, която я оценява на 800 милиарда долара, двойно по-висока от оценката ѝ от това лято.

Акциите на SpaceX все още не могат да се търгуват, но някои пазарни наблюдатели вече залагат на голям отклик от инвеститорите, когато това е възможно. Saudi Aramco дебютира с пазарна капитализация от близо 1,9 трилиона долара, потребителите на онлайн пазара за прогнози Polymarket оцениха шанса пазарната капитализация на SpaceX да завърши първия си ден на търговия над 2 трилиона долара на около 14%.

Листване с такъв размер би направило основателя и главен изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск, който вече е най-богатият човек в света, още по-богат. Делът на Мъск в SpaceX представлява повече от една четвърт от неговото състояние от 470 милиарда долара, според Bloomberg, която изчислява, че той притежава около 42% от компанията.

Притежаването на дял, близък до този размер, когато SpaceX стане публична компания, би могло да направи Мъск първия трилионер в света много по-рано, отколкото някои смятаха за възможно. Мъск от години заявява, че няма интерес да прави SpaceX публична компания, което се опасява, че би провалило плановете му за улесняване на бъдеща колонизация на Марс.

Както той, така и други напоследък обсъждат идеята, че недостатъчното електричество ограничава бума на изкуствения интелект и че изпращането на центрове за данни в космоса, където те могат да използват слънчева енергия, би могло да помогне. Наскоро Илон Мъск нарече "точен" доклад, че SpaceX обмисля да стане публична компания, за да финансира усилията за разработване на технология за орбитални центрове за данни.

Според съобщенията SpaceX е предложила идеята за използване на спътници Starlink за хостване на работни натоварвания с изкуствен интелект като част от неотдавнашното си представяне пред инвеститорите.

SpaceX е една от няколкото големи компании, които обмислят публично предлагане през следващата година. Създателят на ChatGPT, OpenAI, оценен на 500 милиарда долара през октомври, е обсъждал публично предлагане с банкери.

Конкурентът Anthropic се готви за първично публично предлагане, според Financial Times, който също така съобщи, че компанията се е насочила към оценка от 300 милиарда долара в кръг на финансиране.

Носят се слухове, че компанията за софтуер за данни Databricks, компанията майка на TikTok ByteDance и финтех Stripe също проучват възможностите за първични публично предлагане през следващата година.

Инвеститорите чакат години за завръщането на първичните публично предлагане. Стотици компании станаха публични чрез първично публично предлагане или сливане със SPAC през 2021 г., стимулирани от ликвидността след пандемията и изключително ниските лихвени проценти.

Активността спадна рязко през 2022 г., когато Федералният резерв на САЩ започна да повишава лихвите, за да се справи с нарастващата инфлация. Пазарът на първични публично предлагане остана студен до тази година, когато активността най-накрая се възстанови, макар и с по-умерени темпове, отколкото по време на пандемичния бум.