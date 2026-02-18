Националният авиопревозвач "България Еър" обяви специална пролетна промоция на билети на атрактивни цени до 18 дестинации в Европа и Близкия Изток, съобщиха от авеокомпанията.

Кампанията «Напролет с полет» предлага примамливи отстъпки спрямо стандартните тарифи за всички резервации, направени от 18 февруари до 6 март. Периодът на пътуване при промоционални условия с полети от София и Варна е от 20 февруари до 31 май 2026 г.

Сред целогодишните дестинации в пролетната кампания на "България Еър", са: Атина, Рим, Прага, Лондон, Париж, Мадрид, Берлин, Франкфурт, Амстердам, Брюксел, Цюрих и Тел Авив. Намаленията на цените на самолетните билети важат и за полети до атрактивните сезонни дестинации като Лисабон, Порто, Палма де Майорка, Малага, Барселона и Милано, които също са включени в предложението.

Пролетта започва с нов полет само за 59 евро до Атина, Рим, Милано и Прага в икономична класа за еднопосочен билет. Кампанията включва и полети от Варна до Париж на цени от 109 евро за посока в икономична класа.

В икономичната класа на националния авиопревозвач в цената се включва багаж до 10 кг и допълнителна лична вещ /чанта или лаптоп/, безплатна регистрация за полет, кетъринг и др.

Новите самолети Airbus A220 предлагат модерен интериор, по-широки седалки, индивидуални портове за зареждане на електронни устройства и по-ниски нива на шум за по-комфортно изживяване. Флотилията от най-новото поколение на "България Еър" има по-икономичен разход на гориво и е с по-ниски въглеродни емисии, което прави пътуването както приятно, така и по-устойчиво.

За пътниците, които търсят повече пространство, персонално внимание и допълнителни привилегии, бизнес класата предлага редица предимства на цени, започващи от 229 евро на посока. Бизнес класата предлага по-широки и напълно регулируеми кожени кресла, приоритетно чекиране и качване на борда, специално 4-степенно меню, лично отношение от кабинния екипаж, както и достъп до бизнес салони в летищата. Освен това, бизнес пътниците се радват на увеличен обем на ръчния багаж до 15 кг и два броя регистриран багаж до 32 кг всеки.