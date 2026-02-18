Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство у нас през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 3 687 лв., като нараства с 9.4% спрямо същия период на 2024 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Това означава, че средният месечен общ доход на лице от домакинството през последното тримесечие на 2025 г., е 1229 лева.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.3%), следван от доходите от пенсии (29.6%) и от самостоятелна заетост (7.6%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г., т.е. на годишна база, относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3.9 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0.6 процентни пункта.

Като абсолютни стойности, през четвъртото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г., доходите средно на лице от домакинство по основни източници се променят:

от работна заплата нарастват от 1 835 на 2 149 лв. (със 17.1%);

нарастват от 1 835 на 2 149 лв. (със 17.1%); от самостоятелна заетост се увеличават от 260 на 282 лв. (с 8.4%);

се увеличават от 260 на 282 лв. (с 8.4%); от пенсии се увеличават от 1 019 на 1 090 лв. (със 7%);

се увеличават от 1 019 на 1 090 лв. (със 7%); от социални обезщетения и помощи намаляват от 69 на 56 лв. (с 18.8%).

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 3 203 лв. и се увеличава с 5.6% спрямо същия период на предходната година, т.е. темпът на нарастване на доходите е осезаемо по-висок от този на разходите.

Средните общи месечни разходи на българските домакинства през последното тримесечие на миналата година са 1068 лева, т.е. за периода средно месечно доходите са превишавали разходите само със 161 лева.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.6%), следвани от разходите за данъци и социални осигуровки (15.8%), за жилище (15%), и за транспорт и съобщения (11.3%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г., относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0.3 процентни пункта, за данъци и социални осигуровки - с 1.8 процентни пункта, а за жилище намалява с 0.5 процентни пункта.

Като абсолютни стойности, през четвъртото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г., средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва: