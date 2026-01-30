Делът на руските компании, които гледат положително на вътрешната икономика, е спаднал до едва 4% през януари, което е рязък спад от 14% през декември 2025 година, според проучване на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (RSPP), цитирано от Forbes.

Проучването сред висши ръководители в големи компании установи, че една от всеки три фирми съобщава за спад в търсенето (31%), докато приблизително една от всеки четири (26%) казва, че техните контрагенти все по-често не изпълняват задълженията си.

Две трети от компаниите заявяват, че разходите за обществени поръчки се увеличават, в сравнение с половината през декември, а една от всеки четири казва, че планира да повиши цените, за да компенсира по-високите разходи. Настроението сред компаниите се е превърнало в "песимистично", каза Александър Калинин, президент на "Опора Русия", организация, представляваща малки и средни предприятия.

Той отбелязва, че оптимизмът през декември е бил подкрепен от споразуменията по бюджетните договори, но бизнес настроенията през януари са били засегнати от данъчната реформа, която повиши ДДС до 22% и подложи повече малки предприятия на данъка.

"Показателите са намалели в почти всички категории, а делът на фирмите, принудени да повишат цените, е нараснал", казва Калинин.

Той добавя, че влошаващата се комуникация с властите също оказва влияние върху настроенията. Проучване на "Опора Русия", проведено в края на декември, предполага, че до една трета от малките и средни предприятия може да затворят тази година поради по-високи данъци.

Отделно проучване на Института за национални икономически прогнози към Руската академия на науките (IPN RAN), проведено през ноември-декември, показа, че 71% от компаниите се оплакват от недостатъчно търсене, най-високото ниво от началото на проучването през 1999 г. Делът на фирмите, които съобщават за щети, свързани със санкциите, също се е увеличил до 71,2% през 2025 г., спрямо 65,2% през 2024 г. и 60,6% през 2023 година.