На 11 март в София за трета поредна година се проведе събитието Money.bg Лични финанси: Бъдеще, на което експерти от различни области обсъдиха актуални въпроси, свързани с различните инструменти за създаване на богатство.

Основна тема в панела "Богатството утре започва от разума днес" беше пенсионната система

Непосредствено преди форума управляващите приеха реформа, която разделя втория пенсионен стълб на подфондове (консервативен, балансиран и високорисков) и позволява на осигуряващите се сами да избират в кой от тях да инвестират, съобразявайки се с възрастта и готовността си за предприемане на риск.

"Тази реформа наистина беше дългоочаквана. Още след създаването на втория стълб започна да се дискутира, че е необходимо да се направят повече портфейли... Докато през 2002 година хората, които се осигуряваха, бяха на сравнително една и същата възраст, то в момента разликите са огромни", коментира дoц. д-p Жeĸo Mилeв - зaместник-pъĸoвoдитeл нa ĸaтeдpa Финанси на УHCC.

Източник: money.bg

Като най-голям проблем в българската пенсионна система експертът определи застаряващото население и прогнозира, че пенсионната възраст ще продължи да се увеличава: "Тези, които сега започват да работят, най-вероятно ще се пенсионират на 70 или дори 75 години."

Именно заради тези проблеми на първия осигурителен стълб е важно да се развият вторият и третият, които да предоставят възможност на хората да натрупат средства, които да им осигурят адекватен доход след пенсиониране, допълва доц. Милев.

Какво влияе на цената на златото?

Предвид рекордните стойности, които достигна златото през последните месеци, включването му като основна тема в панела не е изненада. Не може да се каже същото за мнението на Красимир Йорданов - инвecтициoнeн ĸoнcyлтaнт oт Koмиcиятa зa финaнcoв нaдзop: "Златото не е геополитическо убежище, нито инфлационен актив."

Като пример експертът посочва спада на стойността му всеки път, когато възникне геополитически конфликт (войните в Украйна и Близкия изток). "Златото е дезинфлационен и стагфлационен актив. Когато пада икономическият растеж - то се вдига, защото хората търсят инвестиции в твърди активи. Когато икономическият растеж се облекчава - златото пада."

Източник: money.bg

През 2025 година цената на благородния метал се покачи значително заради обезценяването на долара и спада на лихвите. Влияние оказа дори сривът на пазара на имоти в Китай и последвалото изкупуване на златото от местното население като традиционен алтернативен канал за спестяване, обясни Красимир Йорданов.

"Ако цената на петрола продължи да се качва и се задържи на високи нива, ще се получи сценарият от 70-те години - ще имаме слаб икономически растеж, съчетан с висока инфлация, което е добре за цената на златото."

Въпреки това, инвестиционният консултант смята, че Доналд Тръмп няма да позволи дългосрочно покачване на петрола, защото иска да спечели идващите междинни избори... в противен случай има голяма вероятност да отиде в затвора.

Замразяването на конфликта в Украйна също би довело до намаляване на геополитическото напрежение и съответно - на стойността на златото. Като трети фактор на влияние Йорданов определя амбициите на Китай да повиши вътрешното търсене за сметка на износа, за да се раздвижи имотния пазар и вътрешната икономика.

Остават ли имотите предпочитана инвестиция сред българите след влизането в еврозоната?

От неподозираното влияние на пазара на имоти в Китай експертите от панела се пренесоха на родния.

Според Димитъp Xpиcтoв - cпeциaлиcт в cфepaтa нa нeдвижимитe имoти, след началото на годината профилът на средностатистическия купувач на българския пазар на жилища е човек, който се стреми да задоволи собствените си нужди. Всички, които искаха да купят апартамент като инвестиция, са в изчакване на външните фактори на влияние. Такива покупки в момента са основно резултат от сделки, стартирали миналата година.

Източник: money.bg

"Когато настанат събития като тези, които се случват в момента в Израил и в Иран, можем да говорим за преустановяване на какъвто и да е имотен пазар, защото хората пренасочват своите интереси в една друга посока - вече не се стремят само към трупане на богатство, а към съхраняването му", посочи експертът.

Очакваният спад на цените не се случва, защото растат разходите за материали, строителство, ремонтни стойности. Интересното е, че освен отлив на купувачи се наблюдава и понижаване на броя на продавачите, именно защото те също оценяват риска. Причината се корени в дилемата: когато продам този апартамент, какво ще правя - ще купя злато, акции или нещо друго? Тоест, става въпрос за ниска инвестиционна култура.

"Сривът на Българската фондова борса преди близо двадесет години отказа много хора и всъщност чак сега има някакъв по-осезаем интерес към инвестициите в акции. Но няма друг начин, при който богатството да расте в реално изражение. Инвестицията в имот е пасив до момента, в който той не започне да се отдава под наем", допълни Красимир Йорданов.

Доходността от имот в момента е около 3%, съобщи Димитъp Xpиcтoв. Въпросът обаче не е само каква доходност носи, а как да се извлече максималната, смята той.

