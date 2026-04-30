Китай спря издаването на нови лицензи за автономни превозни средства, след като десетки роботаксита на Apollo Go — подразделението за автономно шофиране на технологичния гигант Baidu, внезапно блокираха по улиците на Ухан миналия месец, оставиха пътниците в капан и предизвикаха задръствания, пише South China Morning Post.

Инцидентът е от 31 март. Пътниците можеха да отворят вратите и да излязат, но някои отказвали да напуснат колите заради интензивното движение около тях и се обадили на полицията за помощ. Засегнати бяха поне 100 автомобила, по данни на местни медии.

Представители на Apollo Go обяснили по-късно, че неизправността е причинена от мрежов проблем. Индустриални анализатори смятат, че ситуацията вероятно е задействала вграден механизъм за самопроверка на безопасността — сходен с инцидент с роботакситата на Waymo в САЩ в края на миналата година.

Регулаторният отговор

Инцидентът обезпокои властите. Министерството на промишлеността и информационните технологии свика съвещание с представители на градовете, в които работят пилотни програми за роботаксита. Регулаторите призоваха местните власти да проведат цялостни самопроверки и да засилят контрола върху безопасността.

Замразяването на лицензите има реални последици за бранша: компаниите не могат да добавят нови автомобили към флотовете си, да стартират нови тестови програми или да навлизат в нови градове, докато спирането е в сила. Операциите на Baidu в Ухан остават преустановени, докато разследването на местните власти е в ход.

Промяната сигнализира по-широк регулаторен обрат — от политика на бързо мащабиране и дерегулация към акцент върху безопасността и стабилността, и то в момент, в който прогнозите за сектора оставаха изключително оптимистични.

Конкурентите засега работят нормално

Останалите основни играчи на пазара засега не са засегнати от конкретни ограничения. Pony.ai съобщи, че роботакси услугите му в Пекин, Шанхай, Гуанджоу и Шенджен функционират нормално, а подготовката за навлизане в Чанша и Хандджоу върви по план. WeRide също потвърди нормална работа в Китай, покривайки над 1000 квадратни километра, и заяви подкрепа за усилията на властите да гарантират максимални стандарти за безопасност в бранша.

Акциите на Baidu в Хонконг поевтиняха с около 2% след новините, докато книжата на Pony.ai и WeRide загубиха съответно 6% и 3%.

Как дълго ще продължи замразяването зависи от изводите на разследователите в Ухан и от способността на Baidu да докаже, че коренната причина за срива е отстранена. Китай остава пазарът с най-агресивно разгръщане на автономни таксита в света — и именно затова всяко регулаторно забавяне се усеща особено силно.