Производителите на истински пчелен мед в България, а и в целия Европейски съюз се изместват от вностни продукти, които заливат пазарите на по-ниски цени, но и с по-ниско качество. А все по-често стоката в магазина дори не е мед.

Вносният пазар влиза в ЕС на цени от под 2 евро/кг. - значително по-ниски от европейската производствена цена от 8-12 евро/кг. Това заяви д-р Ник Лупше, ръководител на научните комитети към Европейската асоциация по пчеларство (EBA), по време на конференцията "Интегритет на пазара на мед в ЕС: Значението за търговията и опасността от измами", цитиран от специализираното издание за земеделие Agri.bg.

По думите на експерта секторът е изправен пред сериозни слабости, свързани с контрола върху пазара.

"Въпреки че над половината от меда от основни износители не отговаря на стандартите, той продължава да достига до потребителите", коментира д-р Ник Лупше

Основният проблем с качеството на меда е липсата на Референтна лаборатория на ЕС (EURL) за удостоверяване на автентичността на продукта. Без правно обвързващи аналитични методи граничните власти не могат ефективно да спират съмнителни пратки, което създава предпоставки за масово навлизане на фалшиви продукти.

Междувременно ниската изкупна цена прави производството икономически невъзможно и води до масови фалити в сектора, заяви по време на Кръгла маса в Брюксел управителят и съосновател на Световния съвет за интегритет на меда и бивш председател на Европейската асоциация на професионалните пчелари (EPBA) Бернхард Хьовел.

"В момента се наблюдава загуба на 50 до 80% от комерсиалните пчелари в световен мащаб. В Германия, например, по-малко от 1% от пчеларите произвеждат повече от половината мед."

Разследвания на Европейската комисия и OLAF вече установиха високо ниво на измами с мед. На онлайн платформи като Alibaba се предлагат сиропи за имитация на мед, рекламирани като устойчиви на лабораторни тестове като NMR и HRMS.

Тоест, потребителите все по-често могат да си закупят сироп, който не може да бъде открит чрез стандартните методи, а благодарение на новите технологии може да бъде произведен и във всякакъв вкус, цвят и текстура. Тези продукти се представят дори на международни изложения.

Затова и не е никак изненадващо, че в момента ситуацията е еднаква за всеки комерсиален пчелар - в Китай, Южна Америка или където и да е в Европа - от Швеция до Румъния и България. Всички те имат много мед на склад, който не могат да продадат, освен на много ниска цена.