Скокът в цените на енергоносителите, дължащ се на войната в Близкия изток, доведе до увеличение на разходите при най-големия производител на мед в света - компанията Codelco. Въпреки това от чилийската държавна компания все още смятат, че е възможно да постигнат целта си за производство на мед през 2026 г., каза пред Reuterts ръководителят й Максимо Пачеко.

Минната компания има за цел да произведе 1,344 милиона метрични тона мед тази година, след като през 2022 г. и 2023 г. падна до най-ниското си ниво на производство от четвърт век насам. Плановете при това са, да увеличи производството си допълнително до 1,7 милиона тона до 2030 година.

Войната в Близкия изток обаче повиши себестойността на продукцията на Codelco с поне десет цента за паунд, "което е много", каза Пачеко. Това по всяка вероятност ще доведе и до повишение на цените на медта.

"Най-голямото предизвикателство за индустрията е оперативната непрекъснатост на процеса и виждаме как производството на мед става все по-трудно всеки ден", добави той.

Codelco успя донякъде да се изолира от колебанията на световните пазари, като закупи необходимата за производството сярна киселина в количество, достатъчно за производството за цялата година, преди цените да започнат да се покачват. "Можем да преодолеем настоящата ситуация със сярна киселина сравнително лесно", коментира Пачеко.

Компанията Codelco е произвела 271 300 тона мед през първото тримесечие, което е спад спрямо миналата година поради планиран ремонт на съоръженията, но общо взето в рамките на очакваните нива.