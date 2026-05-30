На хартия числата на БРИКС изглеждат внушителни. Блокът контролира близо 48% от световното население, над 12 000 тона злато, 40% от петрола и цели 70% от запасите на редкоземни елементи - критичният компонент за война и технологиите на бъдещето...

Когато обаче тези проценти се свалят до реалната геополитика, става ясно защо блокът по-скоро прилича на "хартиен тигър", който няма как да използва суровините си като единно оръжие срещу Запада.

Всеки гледа своя джоб

За разлика от Европейския съюз, БРИКС не е съюз с единни закони, общ пазар и споделени ценности. Това е неформален клуб по интереси. Всяка от държавите вътре има коренно различна икономическа структура и национални цели. И си държи на националното его.

Индия, Бразилия и Южна Африка, например, нямат никакъв интерес да влизат в търговска война със Запада. Западните пазари са основни купувачи на техните стоки. Китай, Русия и Иран са на противоположно мнение.

Когато Русия беше санкционирана от Запада, заради войната в Украйна, Китай и Индия не спряха да търгуват със САЩ и ЕС в знак на солидарност. Напротив, те използваха ситуацията, за да извият ръцете на Москва и да купят нейния петрол с огромна отстъпка.

Енергийният лагер на ОАЕ, Египет и Етиопия пък има чист икономически интерес за цел и търси застраховане.

Вътрешни дразги

Най-големият структурен абсурд в БРИКС е, че двете най-големи икономики в него - Китай и Индия, са преки геополитически и военни съперници.

Както Money.bg писа, вътpeшнитe cъпepничecтвa между двете държави пpeвpъщaт вcяĸo глacyвaнe в диплoмaтичecĸa apeнa, нa ĸoятo пeчeли нaй-cилният, a нe нaй-нyждaeщият ce.

Китай иска БРИКС да бъде "оръжие" срещу Вашингтон, но Индия е официален член на военния пакт QUAD, заедно със САЩ, Япония и Австралия, чиято единствена цел е да спира китайската военна експанзия в Азия.

Ресурсите на блока

И въпреки че не е монолитен съюз и няма капацитета да "срине Запада" от днес за утре, блокът притежава огромен реален потенциал, който не бива да се подценява.

Няма как да не споменем за Банката на БРИКС, наречена "Нова банка за развитие". НБР е създадена като директна алтернатива на Световната банка и МВФ.

Институцията дава милиарди за инфраструктура без да се меси във вътрешната политика на държавите. За Глобалния Юг това е изключително привлекателно.

Според годишни отчети на Банката за 2025 са одобрени общо около 43 милиарда долара за финансиране. Общият брой на одобрените "стратегически" проекти е около 140. Финансирани са ВЕИ мощности за над 2400 MW електричество, изградени или рехабилитирани са над 40 000 километра пътища, прокарани са над 1400 километра водни тунели и канали.

70% от световните запаси на редкоземни елементи всъщност не принадлежат на БРИКС като блок. Те са почти изцяло в ръцете на Китай. Пекин контролира и близо 90% от технологиите за тяхното рафиниране.

След разширяването на блока с петролните гиганти Иран и ОАЕ, БРИКС наистина контролира над 40% от глобалния добив. Когато обаче погледнем реалността, виждаме, че този петролен блок стои върху буре с барут. Иран се намира в състояние на война, а Ормузкият проток все още е затворен...

12 000 тона злато в недрата и трезорите на БРИКС не се трупа, за да се създаде "златна валута на БРИКС". Това бе проект, който Индия вече торпилира миналата година. Русия и Китай купуват злато с цел геополитическо застраховане.

Те знаят, че ако утре Западът им наложи санкции или замрази валутните им резерви, физическото злато в техните собствени трезори не може да бъде конфискувано с едно щракване на пръсти.

БРИКС е по-скоро щит за оцеляване, а не оръжие за нападение. Блок, обединил няколко държави, които притежават ресурсите на бъдещето, но на практика нямат волята, структурата и доверието да ги използват заедно.