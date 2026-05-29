Раздвижване на IT пазара у нас показва кои са най-добре платените специалисти в сектора тази година. Професионалните направления Back-end Development и .NET оглавяват класацията за най-високоплатени професии в IT бранша в България, показват данните за възнагражденията в периода май 2025 - май 2026 г. на JobBoard-а на DEV.BG.

Те достигат максимална публикувана нетна заплата от 8180 евро месечно и са единствените категории, които преминават границата от 8000 евро. Това сочат

Според анализа обаче общата представа за IT сектора като добре платена индустрия изглежда все по-сложно. Разликите между отделните технологични направления се задълбочават, а в рамките на една и съща специалност диапазонът между най-ниските и най-високите публикувани възнаграждения може да достигне хиляди евро.

На втора позиция в класацията са позициите Data Science и ETL/Data Warehouse, които достигат максимална нетна заплата от 7925 евро. Третото място се споделя от Infrastructure, Java, DevOps и IT Management с максимум от 7669 евро нето месечно.

След тях се нареждат BI & Data Visualization, ERP/CRM Development и SAP със заплати до 7158 евро, Ruby със 7124 евро и PHP със 7000 евро. В топ 10 попадат още ML/AI/Data и Big Data с максимум от 6902 евро, Full-stack Development, JavaScript, Python, React и Angular с до 6500 евро, PM/BA and More с 6391 евро и Database Engineer с 6200 евро.

Освен максималните възнаграждения, анализът на DEV.BG откроява и друг ключов показател - разликата между най-ниските и най-високите публикувани заплати в дадено направление.

Най-голям диапазон се наблюдава при Back-end Development. В тази категория възнагражденията започват от 1022 евро и достигат 8180 евро, което прави разлика от 7158 евро. Това означава, че дистанцията между входните нива и най-високите експертни позиции е повече от осем пъти.

Близки стойности се наблюдават при Data Science, където диапазонът е между 1073 и 7925 евро, както и при ETL/Data Warehouse със същия максимален праг. Infrastructure също остава сред направленията с най-голяма разлика - от 945 до 7669 евро, а при Java диапазонът е между 1022 и 7669 евро. При .NET, въпреки че категорията е лидер по максимално възнаграждение, разликата също е значителна - 6480 евро.

Източник: iStock

Тези данни очертават ясна тенденция: най-големият финансов потенциал се концентрира в класическата софтуерна разработка, инфраструктурата и работата с данни. Това са сферите, в които задълбочаването на експертизата може да доведе до най-сериозен ръст в доходите.

На другия полюс са специализации с по-компактен диапазон на възнагражденията. При Big Data например разликата между най-ниските и най-високите публикувани заплати е 2301 евро, а при Ruby - 2779 евро. Това показва, че в някои по-тесни технологични ниши дори по-ниските възнаграждения започват от сравнително високи нива, а пазарът е концентриран около специалисти с вече натрупан опит.

Сравнението с 2025 г. показва сериозно пренареждане в челото на класацията. Година по-рано лидер е Infrastructure с максимални 22 000 лв. нето, приблизително 11 200 евро. През 2026 г. Infrastructure вече е на трета позиция, като остава сред най-добре платените направления, но губи статута си на едноличен лидер.

Най-осезаемо изкачване прави .NET. През 2025 г. технологията е на четвърто място заедно с Java и IT Management, докато през 2026 г. се изкачва директно до първа позиция, която споделя с Back-end Development.

Сериозен напредък се наблюдава и при ETL/Data Warehouse, което се придвижва от трето на второ място и застава редом до Data Science. SAP също печели позиции, като вече присъства самостоятелно сред водещите направления, заедно с BI & Data Visualization и ERP/CRM Development. Сред категориите с възходящо движение са още PHP, който се изкачва от осма до шеста позиция, и Angular, който напредва от десета до осма позиция.

В същото време част от традиционно силните категории отстъпват. Python пада от второ до осмо място, където вече е в група с Full-stack Development, JavaScript, React и Angular. От челната десетка отпадат Node.js, Go, Android Development, iOS Development, Mobile Development, Technical Support, Frontend Development и C/C++/Embedded.

Новите категории в топ 10 - Ruby, Database Engineer и ML/AI/Data, показват, че пазарът започва да възнаграждава все по-силно тясната специализация, работата с данни, AI компетенциите и дълбоката технологична експертиза.

"Данните показват, че IT пазарът в България вече не може да бъде разглеждан като еднороден. Разликите между отделните направления стават все по-ясни, а специализацията има все по-голямо значение за нивата на възнаграждение", коментира Емил Попов, Маркетинг мениджър в DEV.BG.

Анализът очертава една по-зряла и по-сложно структурирана IT среда, в която най-високите доходи вече не са обвързани единствено с класическото програмиране. Данните, инфраструктурата, AI, корпоративните технологии и специализираните експертни роли заемат все по-важно място в йерархията на възнагражденията.

Ако тенденцията може да бъде обобщена в едно изречение, то е, че през 2026 г. най-високо платени са не просто IT специалистите, а специалистите с конкретна, задълбочена и пазарно търсена експертиза.