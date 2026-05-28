Войната в Близкия изток и напрежението около Ормузкия проток принудиха глобалния бизнес спешно да търси алтернативни сухопътни маршрути.

Казахстан е натуралният логистичен мост между Китай и Европейския съюз. И именно заради това националният железопътен оператор на страната (KTZ) ускорява мащабна инвестиционна програма на стойност 10 милиарда евро за разширяване на жп линии, пристанища и карго капацитет, съобщава Bloomberg.

Значението на т.нар. Среден коридор, който свързва Китай и Европа през Казахстан, Каспийско море, Азербайджан, Грузия и Турция порасна първо заради войната в Украйна, която затвори северните маршрути през Русия. Сега ескалацията в Близкия Изток повишава нуждата от трасето още повече.

Бизнес със САЩ и Китай

Според Astana Times Казахстан вече е инвестирал близо половината от планираните 10 милиарда евро до 2030 г. Стратегията включва спешни и мащабни проекти, които се изпълняват в момента.

Както Money.bg вече писа, Cъeдинeнитe щaти и Kaзaxcтaн миналата година пoдпиcaxa иcтopичecĸo cпopaзyмeниe нa cтoйнocт 4,2 милиapдa дoлapa зa дocтaвĸa нa aмepиĸaнcĸи лoĸoмoтиви. Това се оказа нaй-гoлeмият дoгoвop oт тoзи вид в иcтopиятa, ĸoйтo щe пoдĸpeпи жeлeзoпътнaтa cвъpзaнocт през Cpeдния ĸopидop.

През тази година ще се изградят 900 километра нови релсови пътища. Това включва и 300-километровото трасе Аягоз-Бакти, което ще се превърне в третия граничен железопътен пункт между Казахстан и Китай.

Освен това КТЗ инвестира над 100 милиона евро в закупуването на шест нови товарни кораба. Четири от тях се строят от китайската Jiangsu Hantong Group, а два - в корабостроителницата в Баку. Те са критично важни за преодоляване на "тесните места" при превоза на контейнери през Каспийско море до Азербайджан.

Казахстан придоби и стратегически терминал в китайското пристанище Сиан, откъдето тръгват близо 40% от товарните влакове към Европа. Паралелно се разширява капацитетът и на европейските терминали.

Ръст на товарите

От официални изявления на държавния железопътен оператор на Казахстан става ясно, че обемът на товарите по Средния коридор е нараснал близо десет пъти спрямо нивата преди пазарните сътресения.

През първото тримесечие на годината по маршрута са преминали 173 влака, всеки пренасящ по 55 контейнера със стоки за европейския пазар.

Целта за годината е 600 влака, като прогнозите за следващата година сочат нов ръст от 67%. Крайната цел на мащабната инвестиция е железопътният капацитет между Китай и Казахстан да достигне 100 милиона тона годишно до 2030 г., което е почти два пъти повече от сега.

Суверенен фонд KTZ

Държавният суверенен фонд Samruk-Kazyna, който притежава КТЗ, и ръководството на железниците официално потвърдиха, че целта им остава реализиране на IPO-то в рамките на 2026 година, цитирани от местни медии.

Първоначалното намерение за листване през пролетта на същата година беше отложено за втората половина, за да се завърши вътрешното преструктуриране.

Според транспортния министър Нурлан Сауранбаев поради технически пречки и подготовка на активите, реалистичният срок по-скоро се измества към първото тримесечие на 2027 г. Фондът настоява на подготовка за пазарен дебют още в рамките на следващите месеци, ако пазарните условия са благоприятни.