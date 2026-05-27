Радослав Маринов e директор "Бизнес развитие" на TopMobility, дъщерно дружество на лидера в отдаването на коли под наем в България Top Rent A Car. Разговаряме с него по време на Бургаския форум за свързаност 2026 (Burgas Connectivity Forum 2026), организиран от фондация "Конрад Аденауер".

Създаден през 2023 г., форумът се утвърди като международна платформа за диалог между представители на политиката, дипломацията, бизнеса, академичните среди и гражданското общество. Money.bg е медиен партньор на събитието.

Господин Маринов, Вие представлявате Top Rent A Car, но днес представяте на Burgas Connectivity Forum друго дружество, което малцита познават - Top Mobility. Каква е връзката между двете?

Като цяло сме най-известни в България с Top Rent A Car. Ние сме водещата компания за краткосрочно отдаване на автомобили под наем. Имаме най-голям пазарен дял, както и най-големия автопарк от леки автомобили.

В момента имаме малко над 3000 автомобила, които са в различни класове — малки, средни, големи автомобили. Имаме и лекотоварна гама. Средната възраст на автопарка е около година и осем месеца.

Това са много нови коли, които отговарят на най-високите европейски стандарти за безопасност и вредни емисии. В автопарка имаме също много хибриди и електрически автомобили. В момента много популярни са меките хибриди — имаме и такива.

Може би едно-две неща още за Top Rent A Car, които вероятно ще са интересни. Първото е, че ние сме рядкост като явление, така да се каже, в световен мащаб. Много често в отделните държави водещите компании за краткосрочно отдаване на автомобили под наем са франчайзи или директно собственост на големите чуждестранни дружества. Докато в България лидерът е местен. По сходен начин на пазара в Румъния водещата компания е локална.

Как успяхте да извоювате водещата позиция на пазара?

Това е труд на много години. Компанията е започнала през 2003 година, което означава, че вече съществува повече от 20 години.

Много сме комплексни, гъвкави сме и сме готови да се борим на всички пазари. Не пренебрегваме никакви сегменти от крайните клиенти. Имаме офиси както в градовете, в централните части, така и на летищата. Така достигаме не само до градските туристи, но и до местните хора, които имат нужда от заместващ автомобил, защото техният е в сервиз или по друга причина.

В същото време покриваме всички летища в страната, където е по-големият туристопоток.

Кои са най-силните точки за rent-a-car услугите в България?

Най-вече летищата бих казал, че са водещи. Друго водещо място естествено е столицата — София.

Ние сме варненска компания, към днешна дата централният ни офис също е там. Във Варна са вътрешните ни екипи за почти всяка дейност — маркетинг, счетоводство, кол център, администрация, IT екип. Но същевременно 70% от работата ни е изцяло в София. Там е съсредоточена и почти цялата флотилия.

Има лигеографски точки, които са ви изненадали с търсене? Или пазарни сегменти, за които не сте очаквали, че ще има интерес?

По-скоро не бих казал, през годините нещата малко по малко се изменят.

Ако преди години например курортните комплекси са били по-силни за отдаването на автомобили под наем, напоследък търсенето там е малко по-ниско. Бих го обяснил с това, че България, колкото и да е важна за туризма, през последните години става все повече low-cost дестинация в развлекателните месеци.

Съответно туристите, които идват тук, търсят повече all-inclusive пакети, отиват в хотелите, имат осигурени услуги и не са склонни да използват много допълнителни и съответно да оставят повече пари в нашата икономика.

В момента се стремим да отваряме и нови локации. Наскоро отворихме в град Русе, където никога досега не сме имали офис. Преди две години отворихме офис в Букурещ, Румъния — това е първият ни офис извън страната. Така че ние по-скоро търсим нови пазари в момента.

Каква е ролята на Top Mobility в бизнес плана на Top Rent-A-Car?

Top Mobility е инициатива, която започнахме преди две години, отново в град Варна — като домашна площадка, мястото, което познаваме най-добре.

Целта, както подсказва и името, е да можем да предложим по-комплексна услуга за мобилност, т. е. ежедневното придвижване на хората от точка А до точка Б, без значение каква е тяхната цел.

Ако приемем, че с краткосрочното отдаване на автомобили покриваме един сегмент, имаме също и дългосрочна услуга — както за фирми, като оперативен лизинг, така и абонаменти за физически лица.

На принципа, на който някой би взел Netflix или Spotify абонамент, може месец за месец да взема автомобил, ако има такъв тип нужда.

Сега искаме да обхванем така нареченото first and last mile придвижване — точката точно до мястото, където искате да отидете, и съответно обратно. Правим го чрез така наречената микромобилност.

Във Варна преди две години пуснахме споделени електрически велосипеди. В момента са около 200 в града. Те работят с мобилно приложение и се използват от хората за ежедневните им задачи. Забелязваме, че през лятото, естествено, се използват и от туристи, които искат да обиколят и да опознаят град Варна.

И сега ще бъде по същия начин, само че с автомобили? Или вече се случва това с автомобили?

За споделените автомобили миналото лято направихме експеримент, като пуснахме бензинови автомобили, пуснахме и изцяло електрически, и хибридни, за да видим какво се случва. Но за съжаление, поне за момента, сме ги спрели и не виждаме много силен икономически смисъл.

Т.е. Top Mobility засега е само за велосипеди?

За момента е само за велосипеди, но това ще се превърне в платформата, в която ще обединим всякакви услуги за мобилност на едно място.

Това включва и дългосрочните, и стандартната услуга?

Точно така. Както и други услуги, които са в pipeline-а, но за тях няма да издаваме повече на този етап.

Когато чуя "споделена мобилност", веднага се сещам за Spark в София. Мислили ли сте дали да направите алтернатива на Spark, само че във Варна?

Изследвахме това в град Варна — пак казвам, място, което много добре познаваме. Но поне за момента изводите, които искахме да си направим, си ги направихме и сме паузирали този проект.

Тогава кои проекти не са на пауза?

За споделените велосипеди вече сме доста запознати с предизвикателствата. Виждаме каква е използваемостта, виждаме какви са ползите за обществото.

Нещата, които правим в тази посока, са няколко. Първо, имаме голямо желание да отворим нови локации в големите български градове. През последните две лета отворихме сезонни локации по Черноморието. Предлагахме услугата в Балчик, Албена и Бяла, но искаме да се насочим към градове, в които можем целогодишно да я предлагаме. Това е основната цел.

Можем ли да кажем, че най-големият доставчик на услугата за краткосрочен наем на автомобили в България цели или се е прицелил в това да се превърне и в най-големия доставчик на велосипеди под наем?

По-скоро бих казал, че се целим в това да бъдем водещата компания в решенията за мобилност.

От всякакъв тип?

Да. Велосипедите са просто една стъпка от това.

Може би да споделя още нещо, тъй като говорехме за следващите стъпки. Целим се към следващите големи градове.

Другото е, че сме много активни на локално ниво и сме част от една велообщност във Варна, което е интересно. Тя включва интересите на всички заинтересовани страни, свързани с велосипедите. Вътре има неправителствени организации, магазини за велосипеди, сервизи.

Какво най-много спъва развитието на тази инфраструктура?

Липсата на велоалеи или тяхната лоша свързаност помежду им. Това е най-големият проблем. Също така — вандализмът. Това са основните проблеми.