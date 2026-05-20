Stellantis обяви старта на свой нов проект за малък и достъпен електромобил E-Car, чието производство ще започне през 2028 г. в завода в Помилияно д'Арко в Италия. Буквата "E" в E-Car означава европейски, емоция, електрически и екологичен.

Според Европейската комисия този проект може да подпомогне заетостта в сферите на дизайна и производството в региона, като същевременно ще има и ключова роля за по-широкото навлизане на изцяло електрическите превозни средства в градската мобилност.

E-Car е малък, иновативен, достъпен и изцяло електрически автомобил, разработен в духа на европейската традиция за "мобилност за хората". Проектът е реализиран в отговор на значителния спад в сегмента на малките и достъпни превозни средства през последните години и отразява визията на Stellantis да предлага продукти, които хората харесват и в които имат доверие.

"E-Car е концепция, която естествено се вписва в успеха на малките автомобили - част от дълбоко заложеното европейско ДНК на Stellantis", коментира главният изпълнителен директор на Stellantis Антонио Филоза.

"Нашите клиенти желаят възраждане на компактните и стилни превозни средства, произведени с гордост в Европа, които са едновременно достъпни и екологични. Затова Stellantis отговаря на този призив с вълнуващи нови модели на множество марки."

Производството на E-Car се очаква да започне през 2028 г. в завода на Stellantis в Помилияно, Италия, който има значителен капацитет и дългогодишна история в създаването на някои от най-емблематичните и достъпни автомобили в Европа, сред които любимият на мнозина FIAT Panda.

Моделите E-Car ще се отличават с авангарден дизайн и ще се задвижват от световно признати технологии за електрически превозни средства на батерии. Те ще бъдат разработени съвместно с избрани партньори с цел по-голяма ценова достъпност и постигане на кратко време за пускане на пазара.