Stellantis поставя началото на петгодишен стратегически съюз с Microsfot, който цели да внедри AI под капака и в купето на колите от портфолиото на автомобилната компания с 14 марки.

Партньорството обхваща над 100 нови инициативи в продажбите, обслужването на клиентите и операциите, стимулирайки иновациите в световен мащаб.

Дигитален асистент в колата

Благодарение на новата технологична интеграция, собствениците на Peugeot например ще разполагат с интелигентен дигитален асистент, който активно ще помага за намаляване на разходите чрез съвети за по-икономично шофиране в градски условия.

Системата ще следи техническото състояние на автомобила в реално време, като предвижда нуждите от поддръжка и автоматично обновява функциите на превозното средство за максимално удобство при ежедневна употреба.

Собствениците на Jeep ще могат да разчитат на сигурна и стабилна връзка с данните си дори при пътуване в изолирани и трудни терени. Това ще гарантира на шофьорите пълно спокойствие и увереност, независимо от отдалечеността на тяхната дестинация.

"Тъй като изкуственият интелект се развива бързо, ние сме първите, които го приемат в целия ни бизнес - от инженерството и производството до дизайна и взаимодействието с клиентите", казва Нед Кюрик, главен инженерен и технологичен директор на Stellantis.

Една екосистема

Сътрудничество ще обедини експертния опит на Stellantis в автомобилното инженерство и мултибрандовия мащаб с облачните услуги, изкуствения интелект и възможностите за сигурност на Microsoft. Това ще направи процесите в екосистемата на компанията по-силни и гъвкави, споделят двете компании.

Тази система ще позволи на Stellantis да ускори иновациите чрез мащабна облачна модернизация, като целта е намаляване на въглеродния отпечатък от нейните центрове за данни с 60% до 2029 г.