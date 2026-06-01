Платформата за доставка на храна Bolt Food започна работа в Бургас, с което разширява присъствието си до четирите най-големи града в България. Компанията навлезе на местния пазар преди малко повече от година и вече оперира в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Според данни на дружеството от началото на 2026 г. броят на активните куриери е нараснал с над 115%, докато активните потребители и поръчките са се удвоили. Броят на ресторантите партньори е нараснал с 50%, като към момента платформата работи с над 1000 заведения в страната.

В Бургас услугата стартира с над 70 ресторанта, сред които международни вериги като McDonald's, KFC и Hesburger, както и местни заведения. Доставките ще се извършват между 9:30 и 23:30 часа.

Разширяването идва на фона на засилена конкуренция на пазара за доставки на храна в България, където оперират и други международни платформи. За компаниите секторът остава привлекателен заради растящото търсене на доставки, особено в големите градове и туристическите центрове.

От Bolt посочват, че България е сред пазарите с най-бърз растеж за услугата в региона. Компанията вижда потенциал за по-нататъшно разширяване както на клиентската база, така и на мрежата от ресторантски партньори.

С навлизането си в Бургас платформата получава достъп до един от най-големите туристически пазари в страната, където през летния сезон населението на града и околните курорти нараства значително. Това традиционно води и до по-високо търсене на услуги за доставка на храна.

Bolt Food стартира услуга за доставка на храна във Варна

Bolt Food стартира услуга за доставка на храна във Варна

Компанията продължава националната си експанзия с планове да въведе платформата в още градове тази година