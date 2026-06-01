Платформата за доставка на храна Bolt Food започна работа в Бургас, с което разширява присъствието си до четирите най-големи града в България. Компанията навлезе на местния пазар преди малко повече от година и вече оперира в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Според данни на дружеството от началото на 2026 г. броят на активните куриери е нараснал с над 115%, докато активните потребители и поръчките са се удвоили. Броят на ресторантите партньори е нараснал с 50%, като към момента платформата работи с над 1000 заведения в страната.

В Бургас услугата стартира с над 70 ресторанта, сред които международни вериги като McDonald's, KFC и Hesburger, както и местни заведения. Доставките ще се извършват между 9:30 и 23:30 часа.

Разширяването идва на фона на засилена конкуренция на пазара за доставки на храна в България, където оперират и други международни платформи. За компаниите секторът остава привлекателен заради растящото търсене на доставки, особено в големите градове и туристическите центрове.

От Bolt посочват, че България е сред пазарите с най-бърз растеж за услугата в региона. Компанията вижда потенциал за по-нататъшно разширяване както на клиентската база, така и на мрежата от ресторантски партньори.

С навлизането си в Бургас платформата получава достъп до един от най-големите туристически пазари в страната, където през летния сезон населението на града и околните курорти нараства значително. Това традиционно води и до по-високо търсене на услуги за доставка на храна.