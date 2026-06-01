След пиковите нива и еуфорията на пазара през 2022 и 2023 г., пазарът на земеделската земя и рентите у нас навлезе в период на сериозно "охлаждане" и корекция на цените. Плодородните ниви в област Добрич, които въпреки охлаждането през последните години достигаха 2000-2500 евро на декар, в момента са около 1200 евро/дка. Това заяви Радослав Манолов, изпълнителен директор на "Адванс Терафонд" АДСИЦ, пред Bloomberg TV Bulgaria.

Според него дългосрочно земеделската земя все пак показва, че е добра инвестиция.

"За последните 20 години цените нарастват средно с 6-8% годишно и очакваме трендът да се върне в тази посока", коментира Манолов.

Най-активните купувачи винаги са били земеделците, които придобиват земя, за да развиват бизнеса си. През 2025 г. и тази година обаче се наблюдават и нови участници на пазара - частни лица, които досега са купували други недвижими имоти като например апартаменти.

Въпреки надеждите за нов ръст при цените на земеделска земя, охлаждане на пазара днес се наблюдава и при рентите в България. Преди имаше ренти от 35-40 до 50 евро на декар, докато сега са 25-30 евро/дка. Има места, където рентите са паднали до 50%. В най-масовият случай корекцията е около 20%.

Земеделските производители са единодушни, че за да се спре отлива на хора, които се занимават със земеделие, за който и в Money.bg сме писали, са нужни държавна подкрепа за сектора, прозрачни правила и повишаване на ефективността на стопаните.

В момента в сферата на българското земеделие има над 100 асоциации. А най-трудно е привличането на млади стопани в този важен за страната ни аграрен сектор.