През миналата година Европейският съюз е избегнал разходи за внос на изкопаеми горива, равняващи се на 51,4 милиарда евро. За сметка на това Съюзът е инвестирал във възобновяема енергия и сега спестяванията служат за буфер срещу резките промени при цената на петрола.

Това става ясно от нови доклади на доклад на енергийния мозъчен тръст Ember, организацията Strategic Perspectives и Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Според МАЕ инвестициите в чиста енергия, електрификация и ефективност са помогнали на петте най-големи региона в света, вносители на горива, да избегнат около 260 милиарда долара разходи за внос през 2025 г.

Слънчево време без облаци

Шампион в зеления преход на Стария континент е слънчевата енергия. Анализът на Strategic Perspectives показва, че соларните мощности в ЕС са генерирали 340 TWh, което е 12,5% дял от общия енергиен микс на блока.

Само за една година производството е нараснало с над 60 TWh.

Любопитен факт е, че според данните на Ember пък , през юни 2025 г. слънчевата енергия за първи път в историята се превърна в най-големия единичен източник на електроенергия в ЕС , изпреварвайки дори ядрената енергия и газа за този месец.

От Ember още уточняват, че поне 13 държави членки са регистрирали рекорди по производство на слънчева енергия. Тя вече осигурява над една пета от цялото електричество в Унгария, Кипър, Гърция, Испания и Нидерландия .

България също е отчела рекорд по производство през юни 2025 г.

Инвестициите се отплащат

Инвестиционната офанзива на Стария континент дава видими резултати. Според официалния доклад World Energy Investment инвестициите на ЕС в чиста енергия през последната година възлизат на близо 345 милиарда евро, което включва и модернизацията на електропреносните мрежи.

Блокът е похарчил с около 42 милиарда евро по-малко за внос на чужда енергия спрямо предходната година. Това е спад над 11%. Основната причина за този спад е комбинация от намаляването на вноса на петрол и по-ниските пазарни цени.

Въглищата вече не топлят

Производството на енергия от въглища в ЕС е паднало до нов исторически минимум от 9,2% . В 19 страни от блока въглищата вече съставляват по-малко от 5% от микса.

Само допреди десетилетие въглищата осигуряваха близо 25% от електроенергията в Европа, а днес производството им е намаляло наполовина спрямо нивата от 2015 година.

Символично за този преход е, че днес само вятърните централи в Европа генерират почти двойно повече електроенергия от всички въглищни мощности, взети заедно.