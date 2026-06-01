Ръководството на "Електрохолд Трейд" преминава в ръцете на инж. Мартин Георгиев. Считано от днес, той заема поста изпълнителен директор на дружеството. Компанията е сред активните участници на българския пазар за търговия с електроенергия и обслужва както бизнес клиенти, така и партньори в сектора.

Георгиев се присъедини към компанията през септември 2025 г. като главен оперативен директор и член на Съвета на директорите. Оттогава той участва в развитието на търговската дейност на дружеството, включително в изграждането на трейдинг офис, разширяването на търговията на едро с електроенергия и управлението на енергийните портфейли на групата.

Новият изпълнителен директор има дългогодишен опит в енергетиката както в България, така и на международните пазари. Между 2022 и 2025 г. оглавява Националната електрическа компания (НЕК) и е член на борда на ТЕЦ "КонтурГлобал". Преди това е регионален мениджър за Южните Балкани в швейцарската енергийна компания Alpiq, както и член на ръководството на съвместно дружество между компанията и гръцката Public Power Corporation.

Професионалната му биография включва още консултантска работа по преструктурирането на бизнеса на E.ON Energie в България. В периода 2013-2022 г. е председател на Асоциацията на търговците на енергия в България (АТЕБ).

Георгиев наследява на поста инж. Атанас Димов, който е част от компанията от 2013-а, а от 2022 г. изпълнява функциите на изпълнителен директор. По време на неговия мандат Електрохолд Трейд разширява клиентската си база и затвърждава позициите си сред водещите търговци на електроенергия в страната.

След промяната в управлението Димов ще се насочи към нов стратегически проект на групата. Той е свързан с разработването на независима европейска платформа за управление, оптимизация и монетизация на гъвкави енергийни активи, включително системи за съхранение на енергия и възобновяеми енергийни източници.

От компанията посочват, че смяната на ръководството е планирана така, че да гарантира приемственост в управлението и изпълнението на стратегическите цели на дружеството.