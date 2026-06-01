Mercedes-Benz може да бъде блокиран от производството, вноса или продажбата на нови автомобили в САЩ, съобщава CNBC, позовавайки се на проектозакон на Конгреса, насочен към ограничаване на свързаната с Китай собственост в автомобилната индустрия.

Законопроектът, озаглавен "Закон за модернизация на моторните превозни средства от 2026 г." (Motor Vehicle Modern Act of 2026), беше внесен от председателя на Комисията по енергетика и търговия на Камарата на представителите Брет Гътри, републиканец от Кентъки.

Ако влезе в сила, законът ще забрани на всеки автомобилен производител с "пряк или косвен дял от чуждестранно правителство" да произвежда превозни средства за продажба в САЩ, да ги внася или да ги продава на пазара в продължение на пет години.

Тази формулировка може да обхване именно Mercedes-Benz, тъй като BAIC - китайският държавен автомобилен производител, държи 9,98% дял в германската компания, което я прави най-големият ѝ акционер.

Запознати с проекта заявиха пред CNBC, че формулировката оставя място за тълкуване, но два източника казаха, че смятат, че Mercedes-Benz ще бъде обхванат, ако законопроектът бъде приет в сегашния си вид.

Източник: Mercedes

"Проектозаконът е недвусмислен", коментира пред медията бивш съветник по автомобилна политика и лобист, консултиран по законопроекта.

Даниел Кели, прессекретар на Комисията по енергетика и търговия, потвърди съдържанието на предложението, но не коментира ефекта му върху отделни компании, включително Mercedes-Benz.

Говорител на компанията заяви в петък, че Mercedes-Benz управлява два големи завода за сглобяване на автомобили в САЩ и наема над 10 000 души в страната.

Предложената мярка отразява по-широките двупартийни усилия във Вашингтон за ограничаване на китайското влияние на американския автомобилен пазар. Въпреки че законопроектът включва изключения за някои компании с китайска подкрепа, тези изключения няма да се прилагат за производители с пряка или непряка собственост от правителството на определен чуждестранен противник. Китай, Русия и Северна Корея са изброени в тази категория.

Проектът също така определя компаниите като "контролирани" от чуждестранен противник, ако "лице или комбинация от чуждестранни лица" държи 15%. В допълнение към дела на BAIC, вторият по големина индивидуален акционер на Mercedes-Benz е Ли Шуфу, основателят на Geely, чиято инвестиционна фирма Tenaciou3 Prospect притежава 9,69%.

Заедно BAIC и Ли държат 19,67% от Mercedes-Benz Group. Най-голямото производствено предприятие на Mercedes-Benz в САЩ е в Тускалуса, Алабама, където от 1997 г. насам са произведени над пет милиона превозни средства.

Освен това компанията е произвела над 450 000 пътнически микробуса в завода си в Южна Каролина от 2006 г. насам.