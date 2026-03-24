Процесът на преструктуриране на Volkswagen Group ще продължи, дори когато неизпълнените поръчки на автомобилния производител се увеличават. Това заяви главният изпълнителен директор Оливър Блуме пред германската медия Bild am Sonntag, цитиран и от световните агенции.

Любопитно е, че както германският автомобилен гигант, така е Германия като цяло може да черпи вдъхновение от бизнес модела на Китай, според Оливер Блуме. Той коментира, че "германската икономика може да извлече поуки от държавно планирания модел на развитие в Китай.

Изпълнителният директор набляга на значението на ясните приоритети и дългосрочното стратегическо планиране, което е много важно за ключови бизнеси, какъвто е автомобилният.

"Китайската икономика се развива по ясно структурирани петгодишни планове. Китайците действат много планово и имат ясни приоритети. Това е оптимално структурирано", подчертава Блуме.

Източник: EPA/БГНЕС

Той е впечатлен от дисциплината и ефективността при изпълнението на проекти от страна на Китай. Според мениджърът Германия трябва да се ориентира повече към добри международни практики.

"Трябва да погледнем как го правят другите страни. В Китай можем да научим много за това как се е развила страната."

Блуме допълва, че Германия разполага със значителни конкурентни предимства като индустриална база, включително високо ниво на образование, силна производствена среда и развит научноизследователски сектор. А "силните страни" на най-голямата европейска икономика са отличното образование, висококачествената работа и мощната индустриална екосистема.

В същото време обаче по-високите разходи, включително за труд, трябва да бъдат компенсирани чрез повишаване на производителността, смята главният изпълнителен директор на VW.

Коментарът идва на фона на нарастващо напрежение между Брюксел и Пекин в автомобилния сектор. ЕС обвинява китайските производители, че се възползват от държавни субсидии, които изкривяват конкуренцията.

В резултат на това миналата година ЕС въведе допълнителни мита върху вноса на електромобили от Китай, а в началото на 2026 г. Европейската комисия предложи и въвеждането на минимални ценови прагове.