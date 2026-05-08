Доходите от рента и аренда на земеделска земя в България остават сред най-често срещаните източници на приходи за собствениците на ниви. Начинът на данъчно третиране обаче зависи от конкретния статут на получателя, стана ясно тази седмица от вече бившия служебен министър на финансите Георги Клисурски, цитиран от специализираното издание Agri.bg.

Какво всъщност показват разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)? Според общото правило законът определя като облагаеми всички доходи, придобити от физическите лица през данъчната.

Законът предвижда, че необлагаемият режим не се прилага за доходи, реализирани в рамките на стопанска дейност като търговец. Това засяга едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които формират облагаем доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ.

Особено важно е, че определянето на едно лице като търговец не зависи единствено от регистрацията му по Търговския закон. Данъчните органи могат да приемат, че дадено физическо лице извършва търговска дейност въз основа на характера и мащаба на сделките. В подобни случаи доходите могат да бъдат облагани по реда за едноличните търговци, дори лицето формално да не е регистрирано като ЕТ.

Именно това означава, че при определени обстоятелства приходите от рента на земеделска земя могат да се окажат облагаеми. Преценката се прави индивидуално за всеки конкретен случай, като органите на Националната агенция за приходите анализират всички факти и документи, свързани с дейността на конкретен собственик на земеделска земя.

Според становище на НАП само броят на извършените сделки за покупка на земеделската земя, както и размерът на придобития доход от отдадената под наем земеделска земя, не може да бъде предпоставка да се приеме, че дейността на физическо лице е присъща на търговец.

Решения на Съвета на ЕС показват, че нито продължителният период от време, нито регулярността на приходите, нито размерът им са решаващи, за да се достигне до извод за извършване на търговска дейност. От значение е единствено начинът, по който се извършват сделките - дали те са извършвани активни действия от страна на собственика на земеделските земи във връзка с отдаването им под наем.