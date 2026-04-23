Узбекистан стартира безмитно-необлагаем хъб за крипто добив, за да привлече чуждестранни инвестиции, съобщава Crypto Briefing. Страната предприема тази нова стъпка към интегриране на дигиталните активи в икономиката си, след като стартира специалната зона "Besqala Mining Valley" в автономната република Каракалпакстан.

Мярката предлага дългосрочни данъчни стимули за крипто добив, съчетавайки облекченията със строг регулаторен контрол върху финансовите потоци.

Сега добивът на криптовалут в страната е официално регулиран и разрешен съгласно правителствените правила, като приходите от минни операции са освободени от данъци до 1 януари 2035 г., според нов указ, подписан от президента Шавкат Мирзийоев.

Създаването на "Besqala Mining Valley" е част от по-широка стратегия за превръщане на Каракалпакстан в технологичен и енергиен хъб. Правителството предлага допълнителни стимули за проекти с инвестиции над $100 милиона, като целта е привличане на значителен чуждестранен капитал.

Инициативата надгражда предишни програми за развитие на центрове за данни и изкуствен интелект, които имат за цел да донесат до $1 милиард инвестиции до края на десетилетието.

Източник: iStock

Освен да привлече нови инвестиции, инициативата има за цел да разшири използването на възобновяема енергия и да стимулира заетостта чрез регулирани минни дейности. Засега добивът е ограничен до регистрирани юридически лица и е предназначен главно за използване на възобновяеми енергийни източници като слънчева енергия, с допълнителни разпоредби, позволяващи използването на други контролирани енергийни системи.

Компаниите ще могат да използват националната електрическа мрежа срещу по-високи такси, като същевременно се насърчава внедряването на алтернативни източници, включително водородни технологии и възобновяема енергия.

Новите правила позволяват на лицензирани компании да добиват и продават криптовалути както на вътрешни, така и на международни платформи. Активи като Биткойн ще могат да бъдат продавани свободно, но само при условие, че всички приходи преминават през узбекската банкова система.

Въпреки агресивните данъчни стимули, сред които пълно освобождаване от корпоративен данък върху доходите до 1 януари 2035 г., правителството въвежда постоянен паричен поток към бюджета чрез задължителна 1% месечна такса върху общите приходи от добив. Така се създава модел, при който секторът е освободен от класическо данъчно облагане, но остава обвързан с регулярни плащания към държавата.

Надзорът върху дейността ще се осъществява от Националната агенция за перспективни проекти, която ще издава лицензите и ще контролира достъпа до зоната.

Концепцията за "кръгова икономика"

Любопитна е и заложената концепция за "кръгова икономика". Според нея излишната топлина от миньорските съоръжения може да бъде използвана за отопление на оранжерии и селскостопански проекти, което добавя допълнителна стойност към инвестициите.

Узбекистан въвежда и сериозни изисквания към участниците в зоната. Всички компании трябва да бъдат регистрирани локално, а крайните бенефициенти и мениджмънтът им подлежат на детайлна проверка за връзки с финансови престъпления или пране на пари.