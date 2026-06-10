Наднешния 10 юни хидроагрегат №3 на ПАВЕЦ Чаира успешно премина Държавна приемателна комисия и получи Акт 16, съобават от НЕК. Комисията удостовери, че рехабилитацията е извършена в съответствие с работния проект и при стриктно спазване на всички изисквания на българското законодателство. С този документ НЕК ще получи официално разрешение за ползване и въвеждане в редовна експлоатация на хидроагрегата. С това завършва финалният етап от възстановяването на съоръжението.

Източник: НЕК

Благодарение на последователните усилия на екипите на Националната електрическа компания и приложеното иновативно инженерно решение, най-голямата помпено-акумулираща централа на Балканите предоставя ключови балансиращи услуги в условията на все по-волатилни регионални електроенергийни пазари, обусловени от ускореното навлизане на ВЕИ.

Паралелно с това НЕК продължава да работи последователно за връщането в експлоатация на хидроагрегат №1. Дейностите по възстановяването му се извършват от японската корпорация Тошиба съгласно приетия график. Очаква се възстановителните работи да завършат през 2028 г. Също така НЕК подготвя и следващите стъпки по възстановяването на хидроагрегат №4.