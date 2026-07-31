Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук определя хибридния подход към изкуствения интелект като най-силното конкурентно оръжие на гиганта. Кук вижда в хибридния модел на Apple Intelligence основното предимство на Купертино спрямо останалите играчи на пазара.

Това става ясно от интервю, което CNBC направи с него, след публикуването на финансовите резултати на компанията, които са последни за неговото управление.

По думите му възможността процесите да се изпълняват първо на самото устройство, а най-сложните задачи да се пренасочват към защитени облачни среди, прави платформата незаменимо оръжие за привличане на нови потребители.

"Огромни възможности"

Кук ще поеме ролята на изпълнителен председател на 1 септември, предавайки щафетата на своя колега Джон Търнъс.

За Уолстрийт думите му са потвърждение, че Apple разполага с работеща инфраструктура за AI услуги в навечерието на премиерата на новата Siri през есента. Тогава ще бъдат тествани "огромните възможности" на компанията.

"Възможността да изпълняваме определен процент от заявките директно на устройството е изключително стратегическа и действа като наше конкурентно оръжие", казва той.

Подходът на Apple контрастира с масовото харчене на основните ѝ конкуренти. Индустрията налива суми в базирани на Nvidia центрове за данни за захранване на модели като тези на OpenAI и Anthropic.

Приходите на компанията са около 110 милиарда долара за тримесечието, а услугите са генерирали 30,7 милиарда долара самостоятелно. Продуктите iPhone и Mac растат с двуцифрени темпове.

И все пак изостава

При по-сложни операции Apple залага на партньорство с Google Cloud, както вече се разкри на технологичен форум. Компанията е водила разговори не само с Google, а и с Perplexity и Anthropic за интеграция на AI модели.

Сървърите им работят с графичните ускорители на Nvidia в комбинация с процесорите Intel.

По данни на Bloomberg Apple плаща на Google около 1 милиард долара годишно, за да лицензира персонализиран модел Gemini за новата Siri. Споразумението бе обявено през януари 2026. Анализатори оценяват пълната стойност на многогодишния договор на до 5 милиарда долара.

Вътрешните модели на Apple не са били готови да захранят свой асистент в срока, който клиентите очакваха. Компанията на Кук не иска Gemini като дългосрочно решение, пише Bloomberg.

Монетизация чрез абонаменти

Очаква се хибридният модел да послужи като основен коз за привличане и задържане на потребители, както и като стимул за преминаване към платени планове в iCloud+.

Плащането няма да е защото AI пълни хранилището на потребителите, а защото Apple ще таксува заради изчислителната цена на новата Siri.

"Вярваме, че ще има хора, които ще искат да го използват много, така че ще имаме някакви възможности за надграждане на iCloud+", каза Кук, цитиран от CNBC.

Услугите, по думите на Кук, ще носят много по-висок марж на печалба за Apple в сравнение с продажбата на хардуер.