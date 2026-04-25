През октомври 2011 г. светът се сбогува с бащата на Apple Стив Джобс. Заглавията в медиите тогава гърмяха за край на самата компания. Мнението на мнозина беше, че магията е изчезнала.

Без своя визионер, без човека, който виждаше зад ъгъла на бъдещето, Apple трябваше да се превърне в поредния скучен корпоративен гигант, който бавно губи блясъка си...

Източник: EPA/БГНЕС

И на сцената някак очаквано излезе Тим Кук - висок, побелял мъж от Алабама с мек глас и маниери, които по никакъв начин не напомняха за театралната арогантност на Джобс. 15 години по-късно можем да кажем едно. Кук не просто опази Apple, но и я превърна в най-мощната машина за пари в технологичния свят.

На 1 септември 2026 г. той се оттегля от поста главен изпълнителен директор на компанията и ще стане изпълнителен председател на борда. Heгoв нacлeдниĸ щe бъдe Джoн Tepнyc - дoceгaшният шeф нa xapдyepнoтo инжeнepcтвo на компанията.

Но кой беше Капитанът на борда?

Тим Кук пренаписа историята на Apple. От деня, в който пое поста през 2011 г., той успя да увеличи стойността на компанията над 11 пъти - от 350 млрд. долара до рекордните 4 трилиона долара. Днес компанията е над 200 пазара по целия свят.

В официално съобщение компанията припомни, че генерира над 416 милиарда долара приходи годишно, което е четирикратен ръст спрямо началото на неговото управление.

Източник: GettyImages

Голямата критика към Кук винаги е била: "Къде е следващият iPhone?". Истината е, че той не създаде нов революционен хардуер, който да промени света по начина, по който го направи смартфонът.

Изпълнителният директор разбра, че бъдещето не е само в продажбата на техника, а в абонаментите заедно с нея. Под негово ръководство Apple Services (включващи iCloud, Music, TV+, App Store) се превърна в бизнес, който сам по себе си е по-голям от повечето компании във Fortune 500.

Той прикова потребителите към Apple с удобството, от което е почти невъзможно да се откажеш.

Екосистемата Apple

Ако iPhone е сърцето на технологичната империя, то Apple Watch и AirPods се превърнаха в нейните сетива. Точно тези два елемента от периферията бяха създадени по времето на Тим Кук.

Apple Watch

Когато през 2015 г. излезе първият Apple Watch, мнозина го възприеха като скъпа играчка. Днес Apple Watch е най-продаваният смарт часовник... но и най-продаваният часовник в света въобще, изпреварвайки цялата швейцарска индустрия взета заедно.

От устройство за нотификации, изпълнителният директор го превърна в медицински инструмент на китката ни, който следи сърцето, съня и дори ни спасява при инцидент. Това е класическият почерк на Капитан Кук: вземаш една идея и я шлифоваш до съвършенство, докато тя стане незаменима.

Източник: iStock

AirPods

Година по-късно, през 2016 г., се появиха и слушалките на Apple - AirPods. Te бяха обект на шеги заради дизайна си без кабел. Днес те са навсякъде... в софийското метро, във фитнес залите. И дори вече могат да ти напишат глоба ако минаваш на пешеходка пътека с тях в ушите.

Веднъж усетил удобството на автоматичното превключване между MacBook, iPhone и iPad, потребителят вече е част от "златната клетка" на Apple, от която просто не иска да излезе.

Архитектът на съвършената машина

Джобс беше рок звездата, която разбива китари на сцената. Кук по-скоро е диригентът, който знае точно кога всеки музикант в оркестъра трябва да поеме въздух. Неговата сила не е в дизайна, а в логистичното съвършенство.

Преди да стане СEO на компанията, нашият главен герой е човекът на заден план, който реорганизира веригата за доставки на Apple. Той е мениджърът, който вярва, че инвентарът е фундаментално зло. За него продукт, престоял в склад повече от пет дни, е... провал.

Кук превърна Apple в компания, която знае как да произведе милиони от продуктите си с хирургическа прецизност и да ги достави до вратата ви точно навреме.

Точно навреме обаче идва и неговото оттегляне - Apple е в сложна ситуация, след като представяният за революционан VR шлем Vision Pro катастрофира на пазара, а AI интеграциите в iPhone изостават много от стандартите на пазара и неспособността на компанията да догони лидерите вече коства местата на половин дузина директори и висши мениджъри.

Явно е време за нов лидер и хардуерният специалист Тернус изглежда подходящият човек.

Тихите води са най-дълбоки

"Искам да бъда камъчето в езерото, което създава вълнички на промяна", споделя Кук през 2015 г.

Източник: GettyImages

Той управлява чрез подготовка и въпроси. Не крещи на служителите си, както е крещял Стив Джобс. Легендарни са неговите срещи, на които може да зададе един и същ оперативен въпрос десет пъти подред, докато не се увери, че мениджърът срещу него знае всяка цифра.

Кук е маниак на тема детайли, но по един по-тих, почти стоически начин. Става в 4:00 сутринта, чете стотици имейли от потребители и прекарва часове във фитнеса, преди светът изобщо да се е събудил.

Тази дисциплина се пренесе и в Apple - компанията стана по-предвидима, по-стабилна и безкрайно по-богата.

Наследството

Когато погледнем назад към ерата "Кук", няма да видим само Apple Watch или AirPods (които днес, между другото, са бизнеси за милиарди). Ще видим човек, който пое една бутикова компания за иновации и я превърна в институция.

Тим Кук отказа да бъде Стив Джобс. И това е може би най-хубавото нещо, което можеше да се случи на Apple.