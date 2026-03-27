Apple официално е прекратила производството на Mac Pro — флагманският си настолен компютър, позициониран от години като върхът на компютърната мощ за професионалисти. Машината безшумно изчезна от сайта на компанията в четвъртък, а страницата за покупка вече пренасочва към общата секция за Mac.

В потвърждение пред 9to5Mac, Apple заяви, че "няма планове да предлага бъдещ Mac Pro хардуер".

Легенда с дълга история

Историята на Mac Pro започва през 2006 г., когато Apple пуска оригиналния модел — масивна алуминиева "кула" с процесори Intel Xeon, предназначена за видеомонтажисти и специалисти с изключително взискателни задачи. Apple го описва тогава като "работната станция, за която Mac потребителите са мечтали.", припомня Cult of Mac.

През 2013 г. се появява радикално преосмислен цилиндричен дизайн, който бързо печели съмнителната слава и прозвището "кофата за боклук." Красив на вид, но лишен от разширяемост, той се превръща в символ на дизайнерски амбиции, надделели над практичността. Все пак по това време дизайн директорът Джони Айв коли и беси в Apple.

Последното x86 въплъщение на машината пристига през 2019 г. — точно преди прехода към Apple Silicon. С характерния си решетъчен преден панел (заради който машината носи ласкавия прякор "Рендето") и мощни компоненти, тя възстановява оригиналната мисия на продукта.

Тогавашният вицепрезидент по маркетинга Фил Шилър я описва пред Cult of Mac като "чудовище, което ще позволи на професионалистите да вършат най-доброто дело на живота си." Заедно с нея дебютира и Pro Display XDR на стойност $4999 — монитор, чието производство също беше преустановено по-рано този месец.

Apple Silicon направи Mac Pro излишен

Истинският удар върху позициите на Mac Pro идва с революцията на Apple Silicon. Когато M1-базираният MacBook Pro надмина Mac Pro в някои тестове, стана ясно, че дните на скъпата работна станция са преброени. Apple обнови машината с чип M2 Ultra през 2023 г., но след това я остави да залежава на цена от $6999 — без актуализация и без ясна перспектива.

Това си остана и единственият M-базиран Mac с някакви възможности за ъпгрейд. Останалите настолни и преносими компютри на компанията са със запоени оперативна памет и процесор - ако ви трябва повече производителност, купувате нова машина.

Междувременно Mac Studio с чип M3 Ultra се превърна в най-мощния компютър в продуктовата гама на Apple още през 2025 г. Въпреки по-компактния си корпус и ограничената вътрешна разширяемост, новите версии на Thunderbolt и USB-C предлагат толкова висока пропускателна способност, че добавянето на вътрешни допълнителни платки вече е загубило значителна част от смисъла си.

С пускането на macOS Tahoe 26.2, Apple добави и функция за ниска латентност, позволяваща свързването на няколко Mac-а чрез Thunderbolt 5 — опция, която според 9to5Mac мнозина окачествиха като "пореден пирон в ковчега на Mac Pro."

Новото лице на Mac линията

След официалното прекратяване, Apple продава три настолни компютъра: 24-инчов iMac с M4, Mac mini с M4 и M4 Pro, и Mac Studio. Към тях се добавят три лаптопа: MacBook Neo, MacBook Air и MacBook Pro.

Според 9to5Mac, това е "най-силната Mac гама от години насам, а вероятно и изобщо." Mac Studio очевидно е заложен като про настолен Mac на бъдещето — може да се конфигурира с 32-ядрен процесор, 80-ядрена графична карта, 256 GB унифицирана памет и до 16 TB SSD.