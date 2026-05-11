Към днешна дата капитализацията на компанията-майка на Google - Alphabet, възлиза на приблизително 4,8 трилиона долара и се е доближила плътно до тази на производителя на графични процесори и AI - Nvidia.

Капитализацията на най-скъпата, поне засега, компания в света, е около 5,2 трилиона долара.

За първото тримесечие на 2026 г. общите приходи на Alphabet възлизат на почти 110 милиарда долара.

Основана като производител на чипове за компютърни игри, днес Nvidia е абсолютен монополист в хардуера за изкуствен интелект. Техните графични процесори са моторът задапрактически всеки голям AI модел в света. Google, Microsoft, OpenAI и Meta нямат избор и купуват техни чипове, за да тренират своите изкуствени интелекти.

"Виновен" е AI

Google интегрира езиковия модел Gemini и функцията AI Overviews, за да предостави на потребителите генерирани от AI отговори на сложни заявки. Така функционалностите с изкуствен интелект се оказаха и в ръцете на тези, които не ги искат.

Освен това бизнес клиенти използват инфраструктурата на компанията за разработване и внедряване на AI модели. Alphabet си осигурява присъствие на своя изкуствен интелект в ежедневието на милиони хора чрез споразумения с хардуерни компании. Android на Google се използва от милиарди мобилни устройства в глобален мащаб.

Облачните услуги

Във финансовите резултати се откроява Google Cloud, който отчете приходи от 20 милиарда долара за първото тримесечие. Оперативните приходи за облачното звено се утроиха до 6,6 милиарда долара, а маржовете се увеличиха от 9,4% на 32,9%.

Облачните услуги на компанията вече представляват около 18% от бизнеса на Google.

"Вярваме, че Google може да поддържа нисък до среден процентен ръст в приходите от търсене от значителна база", каза анализаторът на JPMorgan Дъг Анмут през януари. Той посочи лидерството в областта на изкуствения интелект и глобалния обхват като решаващи за надпреварата.

По време на пресконференция за приходите на компанията в края на април главният изпълнителен директор Сундар Пичай заяви, че именно изкуственият интелект е това, което движи бурния растеж на облачния бизнес на компанията.

Риск от балон

Не всички анализатори са еднакво оптимистично настроени. The Information съобщи, че компанията Anthropic се е съгласила да похарчи 200 милиарда долара в рамките на пет години за наем на сървърен капацитет и AI чипове от Google Cloud.

Сделката, в която участва и производителят на чипове Broadcom, предполага, че Anthropic е отговорна за повече от 40% от разкритите неизпълнени задачи на Google Cloud.

Anthropic и конкурентът им OpenAI в момента генерират огромни загуби, докато изграждат моделите си. Текущите им бюджети разчитат на прогнози за огромен ръст на приходите до 2029 г.

Ако този ръст се забави, облачните доставчици ще останат с огромна, скъпа и неизползваема инфраструктура.