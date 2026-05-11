Diageo обяви планове за инвестиране на допълнителни €400 милиона в новооткритата си пивоварна в Ирландия. Компанията, която е производител на Guinness, вече инвестира близо €300 милиона в новото производство, съобщава ирландската RTE.

Пивоварната, която се намира в Литълконъл, графство Килдеър, в момента е фокусирана върху производството на лагери и ейлове бира на марки като Hop House 13 и Smithwicks.

Около 650 души са работили по време на нейното строителство на новата база, като след завършването ѝ са създадени малко над 50 постоянни работни места на пълен работен ден. Когато Diageo обяви за първи път през 2022 г. плановете си за тази инвестиция заяви, че съоръжението ще бъде специализирано в производството на традиционна и безалкохолна Guinness.

По време на днешното откриване на пивоварната от компанията обявиха, че ще започнат изграждането на втора пивоварна, която ще произвежда Guinness за износ.

"Ще продължим да произвеждаме Guinness за Ирландия, Обединеното кралство, за Европа, както и за големия ни американски пазар", заяви Колин О'Брайън, ръководител на глобалните доставки на бира в Diageo.

"Новата пивоварна ще подпомогне растежа на Guinness на нови пазари, включително на развиващите се, каквито вече имаме по целия свят."

Diageo обяви, че новото производство довежда инвестициите на компанията до €1 милиард между 2020 и 2029 г. Тази цифра включва и средства, инвестирани в подобряване на устойчивостта на района, както и съоръжение за опаковане на компанията в Белфаст.

В своите тримесечни резултати миналата седмица Diageo разкри рязък спад в продажбите в Северна Америка, което подчертава трудните условия на американския пазар.

"Наистина сме уверени, че с тази инвестиция можем да продължим да подкрепяме своя растеж. Митата са проблем, но работим по това и се опитваме да повишим ефективността по най-добрия възможен начин чрез нова пивоварна у дома, за да сведем до минимум въздействието на митата върху потребителите", подчертава Колин О'Брайън.

Новият изпълнителен директор на Diageo Дейв Луис трябва да представи стратегията си за преструктуриране на бизнеса на компанията през август.