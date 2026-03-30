Austrotherm България представи разширението на производствената си база в квартал Казичене край София, след инвестиция за близо €1,5 милиона. Новата складова база за суровини и готова продукция има за цел да подобри логистиката и да подкрепи растящите обеми на компанията през последните години.

"Разширението на складовата база на завода ни в Казичене ще допринесе за удовлетворяване очакванията на нашите клиенти за още по-ефективна логистика, навременна, бърза и точна доставка на продуктите, както и за добавяне на нови продукти, отговарящи на съвременните повишени изисквания за енергийна ефективност от страна на строителния бранш", коментира управителят Диана Чобанова.

Източник: Austrotherm

"Инвестицията, която реализирахме затвърждава лидерските позиции на Austrotherm България като най-устойчивия производител на топлоизолация на българския пазар", допълни тя.

На събитието присъства и изпълнителният директор на групата Хаймо Паша, който акцентира върху ролята на енергийната ефективност в контекста на европейските климатични цели.

"Енергийната ефективност вече не е просто личен ангажимент, а стратегически приоритет в контекста на глобалните климатични цели и динамичния енергиен пазар в България и ЕС като цяло," заяви той.

Изпълнителният директор подчерта още, че значителна част от сградния фонд в България остава несанирана и с лоша топлоизолация, в което вижда "сериозен потенциал за повишаване на енергийната ефективност и възможност за реализиране на значителни икономии".

Компанията е активна на българския пазар от 22 години и развива производствени мощности в София и Айтос. Основният й фокус е върху продукти от експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) полистирен, широко използвани в строителството за топло- и шумоизолация.

Austrotherm Group е част от Schmid Industrie holding и разполага с десетки производствени бази в Европа и извън нея. По данни на компанията, групата отчита оборот от €520 милиона за 2025 г., докато холдингът достига €2,4 милиарда приходи с около 6800 служители.