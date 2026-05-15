Крипто пазарът попадна под силен натиск тази седмица, след като инвеститорите реагираха на масивен отлив от Биткойн ETF фондовете, нарастващата инфлация в САЩ и засиленото геополитическо напрежение около срещата между президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин, съобщава Yahoo Finance.

Най-сериозният удар дойде от ETF пазара, като Биткойн ETF-ите записаха най-силния отлив от седмици. ВТС ETF фондовете отчетоха общ нетен отлив от около $630 милиона на 13 май, като това беше най-слабият ден за сектора от седмици насам.

Най-големите изходящи потоци бяха регистрирани при BlackRock IBIT, който загуби близо $285 милиона, следван от Fidelity FBTC с над $133 милиона отлив. ARKB на Ark Invest също отчете сериозно изтегляне на капитали за над $177 милиона.

Настроенията на крипто пазара бяха допълнително влошени от новите инфлационни данни в САЩ. Американският индекс за цените на производителите скочи с 1,4% през април, което беше най-силният месечен ръст от март 2022 г. На годишна база производствената инфлация достигна 6%, което значително надхвърли прогнозите на пазара.

Данните засилват опасенията, че Федералният резерв на САЩ може да запази високите лихви за по-дълъг период, което традиционно оказва натиск върху рисковите активи като криптовалутите.

Инвеститорите внимателно проследиха и срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Китай, където основните теми бяха търговията, AI чиповете, Тайван и конфликтът с Иран.

Пазарите се опасяват, че евентуална ескалация между Вашингтон и Пекин може да доведе до нови ограничения върху технологичния сектор и глобалните капиталови потоци. Това е особено чувствително за крипто сектора, който остава силно зависим от ликвидността и апетита към риск.