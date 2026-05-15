Месечната инфлация в България през април 2026 г. е 1,8%, показват данните за Индекса на потребителските цени (ИПЦ). На годишна база поскъпването достига 6,8% спрямо април 2025-а, което показва ново ускорение на ценовия натиск в икономиката, сочат статистиките на НСИ.

Основен двигател на ръста през месеца са транспортът и свързаните с него разходи. Цените в групата "Транспорт" се увеличават с 9%, като значителен принос имат горивата - пропан-бутан поскъпва с над 26%, дизелът с близо 20%, а бензинът с около 9%.

Съществено повишение се отчита и при облеклото и обувките, където цените се повишават със 7,9% за месец.

Източник: НСИ

Най-осезаемо за потребителите остава движението при храните. През април най-силен ръст се наблюдава при сезонните зеленчуци - доматите поскъпват с близо 29%, чушките с почти 25%, а зелето с над 18%.

Повишения има и при редица други основни хранителни продукти.

На фона на общото поскъпване се отчита спад в една основна група - "Развлечения, спорт и култура", където цените намаляват с 1,6% спрямо предходния месец. Според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), годишната инфлация е 6,0%, а месечната също е 1,8%.

В по-дългосрочен план данните показват, че натрупаната инфлация за последните 5 години (април 2026 г. спрямо април 2021 г.) достига 44,5%. Данните се приемат за сигурен знак за значително и устойчиво повишение на общото ценово равнище в периода.