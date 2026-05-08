Промишленото производство в България е нараснало с 5,8% през март 2026 г. спрямо предходния месец, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). На годишна база календарно изгладеният индекс отчита увеличение от 4,8% спрямо март 2025 г.

Основен принос за месечния ръст има секторът "Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ", където повишението достига 15,6%. Преработващата промишленост също отбелязва растеж - с 2,5%, докато добивната индустрия остава без съществена промяна.

Сред отделните отрасли най-силен ръст в рамките на преработващата промишленост е отчетен при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 23,6%. Значително увеличение има и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - 12,2%, както и във фармацевтичното производство - 10,9%. Производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, също нараства с 10,3%.

В същото време спад се наблюдава при производството на облекло, където понижението е 8,3%, както и при производството на превозни средства, без автомобили - с 8,2%.

На годишна база най-сериозен ръст е отчетен отново в енергийния сектор - 35,6%, докато преработващата промишленост се увеличава с 4%. Добивната индустрия обаче отчита значителен спад от 27,3%.

Сред секторите с най-силен годишен ръст се открояват производството на лекарствени вещества и продукти - с 27.3%, както и производството на тютюневи изделия - с 23,4%.

Най-съществен спад спрямо март миналата година е регистриран при обработката на кожи и производството на обувки и изделия от кожа - 24,1%, както и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - 17,5%.